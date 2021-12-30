Kovid-19 süresince esnaf yalnız bırakılmadı: 9 milyar liralık karşılıksız destek!





8.9 MİLYAR LİRA KARŞILIKSIZ DESTEK

Bakan Muş, öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından Kovid-19 pandemisi nedeniyle Cumhurbaşkanı Kararları doğrultusunda esnaf ve sanatkarlara gelir kaybı desteği, kira desteği, 3 bin lira ve 5 bin lira tutarlı hibeler kapsamında 8.9 milyar lira karşılıksız destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Muş, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile meslek kuruluşlarınca iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilmekte, söz konusu talep ve öneriler gerekli olan hallerde diğer kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılarak takibi sağlanmaktadır" dedi.