Kovid-19 süresince esnaf yalnız bırakılmadı: 9 milyar liralık karşılıksız destek!

Hükümet, tüm dünyanın etkilendiği Kovid-19 sürecini esnaf ve sanatkarların en hafif hasarla atlatması için milyarlarca liralık destekte bulundu. Kovid-19 pandemisi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla esnaf ve sanatkarlara gelir kaybı desteği, kira desteği, 3 bin lira ve 5 bin lira tutarlı hibeler kapsamında 8.9 milyar lira karşılıksız destek sağlandı. Öte yandan Halkbank tarafından 214 bin 146 adet faiz indirimli kredi kullanımı sağlanırken, söz konusu kullanımların toplam tutarı 28 milyar lira oldu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in TBMM'ye sunduğu soru önergesine yanıt verdi. CHP'li Serter'in esnaf ve sanatkara yeteri kadar destek verilmediği yönündeki iddialarını rakamlarla yalanlayan Bakan Muş, "Bakanlığımızca kooperatiflere, kooperatif ortaklarına veya esnaf ve sanatkarlara kredi desteği verilmemektedir. Her yıl çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararları doğrultusunda esnaf ve sanatkarlara Halkbank kaynaklarından yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanım imkanları sunulmakta olup söz konusu imkanlardan doğrudan bankaya başvurmak suretiyle veya Bakanlığımızca kuruluş izni verilen kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle yararlanabilmek mümkündür. Söz konusu kredilere ilişkin kullanım verileri, piyasa koşulları çerçevesinde arz ve talep esasına göre ortaya çıkmakta olup Bakanlığımızın esnaf ve sanatkarlarca kullanılan faiz indirimli kredilerin kullandırım kıstaslarını belirlemeye veya bu kıstaslara müdahale etmeye yönelik bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır" dedi.
8.9 MİLYAR LİRA KARŞILIKSIZ DESTEK
Bakan Muş, öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından Kovid-19 pandemisi nedeniyle Cumhurbaşkanı Kararları doğrultusunda esnaf ve sanatkarlara gelir kaybı desteği, kira desteği, 3 bin lira ve 5 bin lira tutarlı hibeler kapsamında 8.9 milyar lira karşılıksız destek sağlandığını açıkladı.
Bakan Muş, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile meslek kuruluşlarınca iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilmekte, söz konusu talep ve öneriler gerekli olan hallerde diğer kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılarak takibi sağlanmaktadır" dedi.
28 MİLYAR LİRALIK FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ
Bakan Muş, ayrıca 1 ocak 2021-20 kasım 2021 döneminde esnaf ve sanatkarlarca Halkbank kaynaklarından 214 bin 146 adet faiz indirimli kredi kullanımı yapıldığını ve kullanımların toplam tutarının da 28 milyar lira olduğunu açıkladı.