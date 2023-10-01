Köy evleri için ‘çelik yapı’ önerisi geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şurada en dikkat çekici konulardan biri, bilim insanlarının köylerin kentsel dönüşümü konusunda çelik ev yapımını önermesi oldu. Yapılan araştırmalar da çelik konstrüksiyonla inşa edilen tek katlı evlerin hem daha hızlı tamamlandığını hem de en şiddetli depremlere karşı bile dirençli olduğunu ortaya koyuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılış konuşması yapılan şura kapsamında toplam 6 komisyon çalışma yürüttü. Alanında uzman özel sektör temsilcilerinden bilim insanlarına kadar pek çok kesimden katılımcının yer aldığı çalışmalarda Türkiye'nin deprem gerçeği masaya yatırıldı. Şurada konuşan bilim insanları, genellikle tek katlı yapıların tercih edildiği köy ve kırsal yerleşimlerde "çelik ev" önerisini gündeme taşıdı. Çelik karkastan inşa edilen bu yapıların, sahip oldukları statik sayesinde en şiddetli depremlerde dahi zarar görmediğine ve daha güvenli olduğuna dikkat çekildi.Yapılan araştırmalar da çelik yapıların afetlere karşı daha dirençli olduğu ortaya koyarken, inşa süreçleri de daha hızlı tamamlanıyor. Mantolama tekniği ile inşa edilmesi önerilen bu yapılarda taş yünü kullanıyor. Bu sayede evin ısısı hem iklime duyarlı şekilde dengede tutuluyor hem de ses yalıtımının önüne geçiyor.SABAH'a konuşan İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdul Hayır, köy evleri için gündeme taşınan öneriye destek vererek, "Tek katlı yapıların yaygın olduğu köylerin kentsel dönüşümü konusunda çelik yapılar mantıklı gözüküyor. Daha hızlı inşa edilir, daha dayanıklı yapısı olur. Tek katlı yapılar için değerlendirilebilir. Bu yapıların kalitesine de dikkat etmek gerekiyor. Evin yapılacağı köyün coğrafi şartlarını hesaba katarak, artısını- eksisini detaylı şekilde ele alarak bir planlama yapmak daha olumlu sonuçlar doğuracaktır" şeklinde konuştu.