Köy evlerinde yerinde dönüşüm kolaylaşıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 'Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; depremlerden etkilenen köy alanlarında yapılan incelemelerden elde edilen bulgular ve vatandaşların talepleri üzerine yönetmeliğe geçici madde eklendi. Böylece köy konutlarının yerinde yeniden yapılmasına ilişkin kolaylıklar getirdi. Köylerde mevcut konutları yıkılan veya orta, ağır hasarlı olan; ancak parsel büyüklüğü yetmediği için mevzuata takılıp, evini yerinde inşa edemeyen vatandaşların önündeki engeller kaldırıldı. İnşa edilecek yapıların parsel sınırlarına 1.5 metreye kadar yakınlaşmalarına imkân tanındı. Evler arasında, en az 3 metre mesafe bırakılarak yapılaşma kurulabilecek. Belirtilen mesafelerin sağlanamadığı durumlarda devreye belediyeler ve İl Özel İdareleri girip, vatandaşın talebini yerine getirebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremde hasar gören ya da yıkılan; ancak imar yönetmeliği gereği evini dönüştüremeyenler de yerinde dönüşüm imkânından yararlanacak" dedi.