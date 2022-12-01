Köylerinde petrol bulunan vatandaşlar Sabah’a konuştu: Ülkemizin ekonomisine hayırlı olsun

Adana'ya 35 kilometre Ceyhan ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki bin nüfuslu Soysallı köyü, kıymetli topraklarının altından çıkan 1 milyar dolarlık ham petrol sayesinde dünyanın gündemine oturmuş durumda. Yer altı suları bakımından oldukça zengin köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılık. SABAH'ın köy kahvesinde buluştuğu yöre halkı, ülke gelirine milyar dolarlık katkı sağlayacaklarından dolayı gayet mutlu ve sevinçli… Arazisinin 50 dönümü devlet tarafından kamulaştırılan ve halk arasında 'Petrol zengini' diye çağrılan Orhan Buhur ve arkadaşları, "Çok sevinçliyiz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağımız için sevincimiz ikiye katlandı" dediler.
HİKAYE YARIM ASIR ÖNCE BAŞLADI
Çiftçi Orhan Buhur, yarım asır önce tarlasına sulamak için arazisinde sondaj çalışması yaptı. Buhur, yeraltına ulaştığı suya kuyu yaparak ekinlerini suladı. Bir sene sonra 1998 yılında Ceyhan'da 6,2 şiddetinde meydana gelen deprem fay hatlarını kırdı ve Buhur'un açmış olduğu su kuyusundan petrol çıkmaya başladı. Toprağın siyaha dönüşmesi ve kuyudaki suyu çeken motorun aşırı derecede yağlanarak arıza yapmasından şüphelenen Orhan Buhur, topraktan aldığı numuneyi teste gönderdi. Şüphelerinde yanılmayan Buhur, arazisindeki siyah yağın ham petrol olduğunu kanıtlandı.
SESLERİNİ CUMHURBAŞKANI DUYDU
Yabancı menşeli firma 1 yıl boyunca Orhan Buhur'un tarlasındaki petrolü çıkardı ancak daha sonra maddi sıkıntılar yaşadığı iddiasıyla çalışmalarına askıya aldı. Petrol çalışmaları maddi değil siyahi nedenlerle durdurulduğuna inanan Orhan Buhur, pes etmeyerek tarlasındaki ham petrolün çıkarılmasını talep etti. Buhur'la kardeşleri dahi herkes dalga geçti. "Deli" diye hitap edilen Buhur'un sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duydu ve söz konusu tarlada petrol çıkarma yapılması için talimat verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yaptığı incelemede ham petrolün 1. sınıf olduğunu ortaya çıktı.
KÖYLÜLER MUTLU
Kendisinin deli olmadığın kanıtlayan Orhan Buhur'un yaşadığı köy adeta şenlik alanına döndü. Orhan Buhur'a ait arazide açılan 3 kuyuda ham petrol çıkarılırken 11 kuyu da ise sondaj çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar gece-gündüz sürerken, köylüler de bu durumdan mutlu. Doğduğundan bu yana köyde yaşayan 66 yaşındaki Ertuğrul Avcı, "Yaklaşık 50 yıl önce köyümüze ABD'liler geldi. Çalışma yaptıktan sonra gittiler. 80'li yıllarda bir daha geldiler petrol potansiyeli olduğunu anladıkları kuyuları kapatıp gittiler. Orhan kardeşimiz 1998 yılındaki Adana depremi sırasında tarlasında sıvı yağ çıktığını gördü. Yaptırdığı numunede petrol olduğu ortaya çıktı. Orhan Buhur petrol işiyle çok uğraştı. Ama haklı çıktı. Ülkemizin ekonomimize katkımız olacağı için sevinçliyiz" dedi.
SOHBET PETROL
Kahvehanede toplanan köylülerin sohbeti ise köylerinde bulunan petrol. Petrolün bulunmasından büyük emeği olan Orhan Buhur'a teşekkür eden köylülerden Musa Kargı, Yaşar Aşkar, Veysel Gürkan, Halil Kargı, Yusuf Soysal ve Ali Rıza Göçer, "Devletimiz, Çukurova ve köyümüz için milli servet. Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından köyümüzü dünya tanıdı. Köyümüzde petrol çıkmasından sonra çevre köylerde petrol aramaya başladı. İnşallah oralarda da petrol bulunur ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı olur" dediler.