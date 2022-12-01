Köylerinde petrol bulunan vatandaşlar Sabah’a konuştu: Ülkemizin ekonomisine hayırlı olsun

Adana'ya 35 kilometre Ceyhan ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki bin nüfuslu Soysallı köyü, kıymetli topraklarının altından çıkan 1 milyar dolarlık ham petrol sayesinde dünyanın gündemine oturmuş durumda. Yer altı suları bakımından oldukça zengin köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılık. SABAH'ın köy kahvesinde buluştuğu yöre halkı, ülke gelirine milyar dolarlık katkı sağlayacaklarından dolayı gayet mutlu ve sevinçli… Arazisinin 50 dönümü devlet tarafından kamulaştırılan ve halk arasında 'Petrol zengini' diye çağrılan Orhan Buhur ve arkadaşları, "Çok sevinçliyiz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağımız için sevincimiz ikiye katlandı" dediler.