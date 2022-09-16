Koza Altın’dan 251 üniversite öğrencisine 15 Temmuz bursu

KOZA Altın İşletmeleri, 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılı için 15 Temmuz şehit ve gazilerimizin sayısını da hatırlatan bir proje ile üniversitede eğitim gören öğrencilere burs verecek. Koza Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Mahmut Çelik, "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit düşen 251 kahraman evladımızı temsilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında üniversite kazanmış hazırlık veyahut 1. sınıf mühendislik bölümlerinde okuyan sayısal alanda ilk 100 bine girmiş 251 evladımıza 9 ay boyunca 1.000 TL'lik burs vereceğiz. Bununla birlikte 15 Temmuz'da gazi olan 2.193 kahramanımız adına da üniversite kazanmış, tüm puanlarda 250 bine girmiş 2.193 evladımıza da okula başlangıç yardımı olarak 1000 TL destek olacağız" dedi. 15 Temmuz'un şanlı milletin zaferi olduğunu aktaran Çelik, "Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. O gece bu vatan için şehit düşen kahramanlarımızı, gazi olan evlatlarımızı unutmak mümkün mü? 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi rahmetle ve dualarla anıyoruz" ifadelerini kullandı.