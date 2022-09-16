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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:16

KOZA Altın'dan üniversite öğrencilerine burs!

KOZA Altın’dan üniversite öğrencilerine burs!

KOZA Altın İşletmeleri'nden yapılan açıklamada, "Milletin şirketinin imkânlarını, milletle paylaşıyoruz ve üniversitede okuyacak öğrencilerimize 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlatan burs ve yardım veriyoruz" denildi.

KOZA Altın İşletmeleri üniversite öğrencilerine 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini hatırlatan burs ve yardım yapılacağını duyurdu.

KOZA Altın'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda hem eğitim hem de sosyal alanda ortaya koyduğumuz destek projelerimize yeni bir projeyle devam ediyoruz. Milletin şirketinin imkânlarını 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı için 15 Temmuz şehit ve gazilerimizin sayısını da hatırlatan bir proje ile üniversitede eğitim gören öğrencilere destek olma kararı aldık.

Göreve geldiğimiz günden bugüne tüm işletmelerimizde sosyal projelere büyük önem veriyoruz.

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir

15 Temmuz hain darbe girişimini, O gece bu vatan için şehit düşen kahramanlarımızı, gazi olan evlatlarımızı unutmak mümkün mü? 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi rahmetle ve dualarla anıyoruz.

O nedenle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit düşen 251 kahraman evladımızı temsilen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında "Üniversite kazanmış hazırlık veyahut 1. sınıf Mühendislik Bölümlerinde okuyan sayısal alanda ilk 100 bine girmiş 251 evladımıza 9 ay boyunca 1000 TL'lik burs vereceğiz.

Bununla birlikte 15 Temmuz'da gazi olan 2193 kahramanımız adına da üniversite kazanmış, tüm puanlarda 250 bine girmiş 2193 evladımıza da okula başlangıç yardımı olarak 1000 TL destek olacağız."

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KOZA Altın'dan üniversite öğrencilerine burs!
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