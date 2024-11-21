Koza ve İpek birleşme kararını duyurdu

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. ile birleşme için danışmanlık hizmeti aldığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, madencilik ve enerji sektörlerinde yaratılacak sinerjinin, uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu olduğu ifade edildi. Birleşme işlemleri için bir danışmanlık firmasıyla anlaşma yapıldığı ve sürecin Koza Altın Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Mahmut Çelik tarafından yürütüleceği ifade edildi. Öte yandan Koza-İpek Holding'in sahip olduğu %3 oranındaki Koza Altın payları, Atp İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye satıldı. atış sonrasında, Koza-İpek Holding'in payı yüzde 21.99, Atp İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin payı ise yüzde 48.01 oldu. SABAH