Kredi desteği bu ay yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun sağlayacağı faizsiz kredi imkânıyla yuva kurmayı bekleyen çiftlere müjde verdi. Göktaş, mayıs ayı içinde başvuruları kabul edilen gençlerin ödemelerinin yapılacağını söyledi. Gençlerin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını hatırlatan Göktaş, "Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye İle Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuşan Göktaş, her iki ülke arasındaki ilişkilerin geçen yıl aralıkta "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" düzeyine çıkarıldığına değindi. "'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Göktaş, bu kapsamda rehber olacak 8'inci Aile Şurası'nın kararlarını bu hafta içinde açıklanacağını belirtti. Ayrıca her 5 yılda bir gerçekleştirilen "Türkiye Aile Yapısı, Türkiye Ergen Profili ve Türkiye Boşanma Nedenleri" araştırmalarıyla yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, "Aileye yönelik her türlü tehdide karşı tavrımız çok nettir. Aile kurumunu sarsacak her türlü yaklaşım ve uygulamalara karşı teyakkuzda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.