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Giriş Tarihi: 2.8.2024

Kredi kartından nakit çekime sert fren

Kredi kartından nakit çekime sert fren
Kredi kartından nakit çekim işlemleri, yılın ikinci çeyreğinde yarı yarıya azaldı. Mart ayında nakit çekim faizinin yüzde 5'e yükseltilmesi ve taksit sayısının düşürülmesi nakit çekime sert fren yaptırdı. Yılın ilk çeyreğinde 326.7 milyar TL olan nakit çekim tutarı, ikinci çeyrekte yüzde 50.3 azalarak 162.3 milyar liraya geriledi. Şubatta aylık bazda 121.2 milyar TL ile zirveye çıkan nakit çekim tutarı, haziranda 53.3 milyar liraya geriledi. Yılın ilk yarısında karttan çekilen nakit 489.7 milyar TL olarak gerçekleşti.
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Kredi kartından nakit çekime sert fren
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