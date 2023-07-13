Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 9,5 trilyon TL’yi aştı

TBB'den yapılan açıklamaya göre, nakdi kredilerin 9.404 milyar TL'si bankalar (55 banka), 138 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri (21 finansal kiralama şirketi), 74 milyar TL'si finansman şirketleri (20 finansman şirketi) ve 89 milyar TL'si faktoring şirketleri (49 faktoring şirketi) tarafından kullandırıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Tasfiye olunacak alacaklar2 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla 207 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 196 milyar TL'si bankalara; 7 milyar TL'si finansal kiralama şirketlerine, 2 milyar TL'si faktoring şirketlerine ve 1 milyar TL'si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Mayıs 2023 itibarıyla, bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 2,2 oldu.

TİCARİ KREDİLER 7,6 TRİLYON TL OLDU.

Ticari krediler yüzde 46 artarak 7,4 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörüdür.

Mayıs 2023 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 5,9 ile enerji sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 4,2 ile inşaat sektörü ve yüzde 4,0 ile emlak sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 3 2 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 82 artarak 2.107 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99'u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 13,4 milyar TL'lik bireysel kredinin 8,4 milyar TL'si taşıt kredilerinden oluşmaktadır.

Bireysel kredilerin yüzde 35'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 21'ini konut kredileri, yüzde 34'ünü kredi kartları, yüzde 4'ünü taşıt kredileri ve yüzde 6'sını kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin4 sayısı 38,6 milyon oldu.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,0 milyon kişi artarak 38,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 55 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANANLAR

Mayıs ayında 177 bin kişi ilk defa kredi kartı, 139 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 23 bin oldu. 123 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullanırken, 32 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı.

İSTANBUL, BİREYSEL KREDİDE EN YÜKSEK PAYA SAHİP OLAN İL

Mayıs 2023 ayı itibarıyla İstanbul 29, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7'lik bireysel kredi payına sahiptir. Hakkari, yüzde 216 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu."