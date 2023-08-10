Kredi notumuza olumlu yansıyacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu yönünde yaptığı değerlendirme geniş yankı uyandırdı. Moody's'in Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, uygulanan yeni ekonomi politikalarının kredi görünümü için olumlu olduğunu belirtmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası normlara uygun politikalar yürütmeye devam edeceklerini ve bunun kredi notuna da yansıyacağına inandıklarını söyledi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, makrofinansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlı olduklarını anlattı. Bakan Şimşek, şunları kaydetti: "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." Şimşek, Merkez Bankası'nın son iki ayda rezervlerinin 17.1 milyar dolara varan artış yaşadığını belirterek, "Rezerv artışlarının kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustosta devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz" dedi.Türkiye'nin daha ortodoks, kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin kredi görünümü açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yapan Moody's, "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir" demişti.