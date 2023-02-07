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Giriş Tarihi: 8.2.2023

Kredi ödeme vadelerine deprem düzenlemesi

Kredi ödeme vadelerine deprem düzenlemesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Deprem/afet bölgesindeki illerde kurulu firmaların; 6 Şubat 2023 (dahil) ila 30 Nisan 2023 (dahil) tarihleri arasındaki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredileri geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanınmıştır. 6 Şubat öncesinde kullanılmış olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verilmiştir" denildi. Açıklamada deprem bağışlarından transer ücreti alınmayacağı ifade edildi.
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Kredi ödeme vadelerine deprem düzenlemesi
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