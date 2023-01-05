Kredi oranı tutara göre değişecek

Önceki gün açıklanan 'Yeni Evim' projesi sektöre canlılık kattı. Satış ofislerinde yoğunluğun yüzde 70 arttığını söyleyen sektör temsilcileri projenin, bir kampanya değil yeni bir finansman modeli olduğunu kaydetti. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "İlk 3 yılda aylık taksit ödemelerinin belirli bir kısmına, kredinin toplam vadesi bitmeden (son 8 yılda) geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği verilecek. Bu bir sosyal proje. Aile geliri 20 bin ile 40 bin lira olana farklı, daha düşük hane geliri olana daha çok katkı olur" dedi. Konut üreticileri de konut bedelinin yüzde 5'i kadar katkı sağlayacak. Bu modelin yeni bir finansman modeli olarak algılanması gerektiğine dikkat çeken KONUTDER Başkanı Altan Elmas, Türkiye'ye önemli bir mekanizma kazandırıldığını söyledi. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ise, bu programın etkisini artırmak için özel sektör olarak çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım da, "Yeni bir açılım yaşıyoruz" dedi. DAP Holding Başkanı Ziya Yılmaz ise, uzun vadeli krediler sayesinde tüketicinin konuta erişiminin kolaylaştığını ifade etti. Konut kredisi taksitlerinin, hane gelirinin en fazla yüzde 40'ı seviyesinde olması öneriliyor.