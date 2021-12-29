Kredi sigortasına açık talep şartı

SIGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(SEDDK), bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar uygulama esasları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Buna göre, kredi kullananın yazılı veya kalıcı
veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamazken, kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamayacak. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüz olacak.