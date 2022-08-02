Kredide kırmızı çizgimiz KOBİ ve ihracatçılar

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'ndaki tarihi açıklamalarının ardından dün de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) iş dünyasıyla buluştu. Kavcıoğlu, basına kapalı bölümde sanayicilerin sorularını yanıtladı. Reeskont kredilerinde KOBİ'ler ve ihracatçıların kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Kavcıoğlu, "Eğer aldığımız kararlar ihracatın bir kuruş bile gerilemesine neden olursa, karardan geri adım atarız. Ancak reeskontta reddedilen krediler sadece ucuz kaynağı alıp döviz alanlardır" dedi. Reeskont kredilerinde vadeyi 1 yıl uzattıklarını, faizi düşürüp, teminatı kaldırdıklarını söyleyen Kavcıoğlu, "Buna rağmen ihracatçıların sıkıntısı varsa elbette bakar, çözeriz" mesajı verdi.Ticari kredilerle ilgili sıkıntılarını ileten iş dünyasına "Ticari kredilerde temmuzda hafif gerileme olsa da bu dönemde yüksek oranda artış var. Kredilerin doğru yere gitmesi için çalışıyoruz. Kullanılan kredilerin kamu bankalarında ortalama faizi yüzde 16. Biz kredi faizlerini politika faizine yakınsatmak için çalışıyoruz. Vade uzatılması ve faizin düşmesi için bankalarla görüşmeler yapıyoruz" açıklamasında bulundu. Yatırım teşvik kredilerinin yüzde 9 faizle, 2 yıl ödemesiz verildiğini hatırlatan Kavcıoğlu, "Ancak öyle uzak talepler geliyor ki… Örneğin, kümes hayvancılığı gibi…Bunlar krediye uygun değil. 150 milyarlık paketin 50 milyar TL'si Merkez Bankası'nca fizibilite çalışmaları incelenip, onaylandı" diye konuştu.Kavcıoğlu, basına açık bölümdeki sunumunda ise Türk lirası cinsi ihracat ve yatırım kredilerinin, yıl başından itibaren hızlı bir artış gösterdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Aralık 2021- Mayıs 2022 döneminde TL ticari krediler 618 milyar lira artarken, bu artışın 154 milyar lirası ihracat ve yatırım kredilerindeki artıştan kaynaklandı. Yatırım ve ihracat kredilerinin ticari krediler içerisindeki payı yüzde 28'e yaklaşarak son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Merkez Bankası olarak son dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı destekleme noktasında oynadığımız rol firmaların kullandıkları krediler ile çarpıcı şekilde görülüyor."İlk altı ayda TL firma kredi net kullandırımının 11 kat artarak 820 milyar TL'ye, yabancı para dahil tüm kredilerin kullandırım büyüme oranının kur etkisinden arındırılmış olarak yüzde 531'e yükseldiğini anlatan Kavcıoğmlu, "İlk 6 ayda sağlanan krediler 2021'in tümünün 4 katından fazla. KOBİ kredileri kullandırımı da 14 kat arttı. İlk 6 ayda kredi verilen firma sayısı 82 bin artarak 1 milyon 960'a, KOBİ sayısı da 195 bin adet yükselerek 2 milyon 56 bine çıktı" diye konuştu. Kendisinin başkanlığı döneminde 20 milyar dolarlık reeskont limitini 30 milyara çıkardıklarını, vadeyi 1 yıla yaydıklarını, faizleri düşürdüklerini anlatan Kavcıoğlu, "Size ve bize hepimize düşen görev bu kredinin hedefli olarak en sağlıklı bir şekilde doğru yerlere doğru firmalara ulaşmasıdır" dedi.TOPLANTININ basına kapalı bölümünde işadamları Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na sorunlarını iletti. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Eximbank'ın reeskont kredilerine ulaşabildiklerini belirtti. TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, nakit akışını yönetmek için yüksek faizle borçlanmak durumunda kaldıklarını iletti. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, forward ile hedge yapanlara kurumlar vergisi teşviki verilmesini önerdi. TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, pandemi dönemini hatırtarak, "Bu 3 yılda devletimize ve Merkez Bankamıza bize kaynak sağladığı için teşekkür ediyoruz" dedi.TÜRKIYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye ekonomisinin yaşanan tüm zorluklara karışın, son dönemde, diğer ülkelere göre çok daha hızlı büyüdüğünü söyledi. Reel sektörün, kredi piyasalarında istikrarın hakim olmasını arzuladığını dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalardan, fonlama maliyetlerini de dikkate alarak, reel sektöre uygun koşullarla kredi sağlamaları ve yapıcı hareket etmelerinin beklendiğini söyledi.