Kripto borsalara ilk müeyyide

KRİPTO para platformlarına ilk müeyyide geldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK) BN Teknoloji
şirketine (Binance) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesti.
YASA ÇIKACAK
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı. Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, önceki gün yaptığı açıklamada da kripto para düzenlemesi hakkında yasanın hazır olduğunu ve yakında TBMM'ye sunulacağını söyledi. Düzenlemede, kripto para ticaretinin vergilendirilmesi ilişkin maddelerin de yer alacağı bekleniyor.
STOPAJ SIFIRLANDI
Kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat
hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sıfır stopaj oranı, kur korumalı mevduat sisteminin yürürlüğe alındığı tarih olan 21 Aralık'tan itibaren sistem kapsamında açılan tüm hesapları kapsıyor. Karar kapsamında, sıfır stopaj uygulamasından kur korumalı sistem kapsamında açılan katılma hesapları da yararlanacak.