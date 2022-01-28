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Giriş Tarihi: 28.1.2022 15:38

Kripto para düzenlemesi neler getirecek?

Kripto para düzenlemesinde sona gelindi. Kısa sürede TBMM'ye sunulacak. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Özkul APara canlı yayınında kripto varlıklar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Kripto para düzenlemesi neler getirecek?
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