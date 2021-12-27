Kripto para yasası için önemli önemli görüşme: Başkan Erdoğan işaret etmişti

"HER GÖRÜŞ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR"

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin çalışması olduğuna dikkati çeken Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiklerini biliyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sunum gerçekleştireceğini belirten Elitaş, şöyle devam etti:

"Bu da güzel bir tesadüf oldu. O platformdaki arkadaşlarımızın çok değerli katkıları var. 3, 4 kişiyi dinleme imkanı bulabildim. Konuyu bilen, içinde bulunan ve kanun teklifi hazırlanırken nelere ihtiyaç duyulduğunu, nasıl bir yöntem uygulanırsa önünün kesileceğini, ölü doğacağını ifade edebilecek bilgiye sahip arkadaşlarımız olduğunu gördük. Umuyorum yararlı bir toplantı ortaya çıkacak. Bu konudaki her görüş bizim için değerlidir.

Bu toplantının ardından perşembe ya da cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de bir görüşme yapacağız. 4 Ocak'ta TBMM'ye sunmayı arzu ettiğimiz, doğal gazın kademeli tarifeye girmesi, kur garanti mevduat hesaplarıyla ilgili durum, müteahhitlerin fiyat farkıyla ilgili konular var. Bu konularda değerlendirme yapacağız. Bittikten sonra kripto paralarla ilgili kendi yaptıkları çalışmalarda bize sunum yapacaklar."

Çarşamba günü kripto para sektöründen isimlerle yapacakları toplantının kendileri açısından güzel olacağını dile getiren Elitaş, "Bürokrasinin hazırladığı teklifi, onların bize verdiği bilgiler çerçevesinde daha olgun, daha dolu dolu dinlemiş olacağız." dedi.