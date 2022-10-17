Kripto para zirvesi toplanıyor

Kripto para konusundaki son gelişmeler Ankara'da masaya yatırılacak. Kamu ile sektör paydaşları, 3 Kasım'da 1. d'konomi Dijital Para Zirvesi'nde bir araya gelecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan (BTK) üst düzey isimlerin katılacağı zirvede, dijital Türk Lirası ile kripto para yasasıyla ilgili son durum görüşülecek. Düzenlemelerde nasıl iyileştirmeler yapılabileceği tartışılacak.Dijital Türk Lirası ve kripto para yasasıyla ilgili çalışmalarla birlikte Türkiye'nin küresel kripto pazarındaki olumsuzluklardan nasıl daha az etkilenebileceği konuşulacak.