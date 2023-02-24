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Giriş Tarihi: 24.2.2023 10:55 Son Güncelleme: 24.2.2023 10:56

Kripto paralar için flaş gelişme! IMF eylem planını açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), üye ülkelerin kripto varlıklara nasıl davranmaları gerektiği konusunda 9 noktalık bir eylem planı ortaya koydu.

Kripto paralar için flaş gelişme! IMF eylem planını açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF)'in ortaya koyduğu 9 maddelik eylem planında birinci maddesi, Bitcoin gibi kriptoparalara yasal para birimi statüsü verilmemesini talep ediyor.

IMF yaptığı açıklamada, IMF üyesi ülkelere kripto varlıklara uygun bir politika yanıtı vermelerinin önemli elementleri konusunda yönlendirme sunan, "Kripto Varlıklar için Etkin Politikaların Elementleri" adı verilen belgenin İcra Kurulu tarafından tartışıldığını belirtti.

Üye ülkelere yapılan en önemli tavsiye, "parasal egemenliğin ve istikrarın, para politikası çerçeveleri güçlendirilerek ve kripto varlıklara resmi para veya yasal takas aracı statüsü vermeyerek, korunması" oldu.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Hindistan'daki toplantısında gündeme getiriler diğer IMF tavsiyeleri arasında kripto varlıklar konusunda aşırı sermaye akışlarına karşı vergi kuralları ve yasalar ile tedbirler alınması, tüm kripto piyasa aktörleri için gözetim zorunlulukları geliştirilmesi de yer aldı.

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Kripto paralar için flaş gelişme! IMF eylem planını açıkladı
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