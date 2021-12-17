Kritik doğal gaz altyapıları depreme karşı "Yer-His" ile korunacak: 2 saniye öncesinden algılıyor

Kritik doğal gaz altyapıları, deprem riskine karşı üçüncü nesil yer hareketleri izleme sistemi (Yer-His) ile korunacak.

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü tarafından geliştirilen proje, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün ortak çalışmasıyla hayata geçirildi.

Marmara Bölgesi'ndeki olası depremde, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'ye ait doğal gaz tesislerinin güvenli şekilde durdurulması kritik önem arz ediyor.

Bu kapsamda geliştirilen sistem sayesinde deprem özelliği taşıyan yer hareketleri yaklaşık 2 saniye öncesinden algılanabiliyor. Bu sürede tesislerde anında acil durum kapama mekanizması devreye giriyor ve olası kazalar engelleniyor.

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi İşletme Müdürü Erkan Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce tesiste Yer-His cihazlarının devreye alındığını belirtti.

Deprem durumunda bu cihazlardan tesisteki sistemlere sinyal gönderileceğini ifade eden Akbaş, "Depremden yaklaşık 1-2 saniye önce ön algılama yaparak tesislerin güvenli şekilde durdurulmasını sağlayacak cihazlardan şu an ortak tesiste 5, Kuzey Marmara depolama sahamızda 5 ve Değirmenköy sahamızda 5 adet bulunuyor. 5 cihazdan 3'üne acil sinyal gelmesi durumunda tesislerdeki acil durdurma sistemine sinyal gelecek ve güvenli duruş sağlanacak." diye konuştu.

Marmara Ereğlisi LNG Terminali Proses ve Ölçüm Müdürü Erdinç Deli de terminalin farklı noktalarına 6 cihazın yerleştirildiğini ifade etti.

Cihazların muhtemel bir deprem esnasında yer hareketlerini önceden haber vererek tesise birkaç saniyelik zaman kazandırdığını kaydeden Deli, "Böylece, acil durum kapatma sistemlerimizi devreye sokarak terminalimizde yaşanabilecek herhangi bir kazayı, borularda meydana gelebilecek stres veya kırılmaya yönelik riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Deli, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ndeki 6 adet cihazın 4'ünün sismik yer hareketi algılaması durumunda sistemin çalıştığını belirterek, "Bu sinyalin gelmesiyle, pompa ve kompresörler doğrudan durabiliyor. Asıl önemli olan da burada pompa ve kompresörün durması. Çünkü yüksek basıncı pompalar doğuruyor. Bu birkaç saniye bizim için yeterli bir süre." ifadelerini kullandı.