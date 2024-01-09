Kritik madenlerde tüm ülkelerle işbirliğine hazırız

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kritik madenler konusunda büyük potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Afrika, Batı ve Orta Asya bölgeleri başta olmak üzere tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Bu alandaki tecrübe ve uygulamalarımızı paylaşmayı, meslektaşlarımız ve uzmanlardan yeni şeyler öğrenmeyi arzu ediyoruz" dedi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Geleceğin Mineralleri Forumu 3. Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin kritik madenlerde yüksek potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, son 20 yıldır madencilik alanına yapılan yatırımlarla ihracatın her yıl istikrarlı şekilde arttığını söyledi. Bayraktar, kritik madenler konusunda potansiyeli canlandırmak için 2020'de Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü'nün kurulduğunu, 2022'de ise Eskişehir'de dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementleri rezervinin keşfedildiğini dile getirdi. Bayraktar, Eskişehir'de yıllık 570 bin ton nadir toprak elementi işleyecek endüstriyel bir tesis kurmayı hedeflediklerini belirtti.Bakan Bayraktar, "Başarılı bir enerji dönüşümü için birkaç şeye ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. İlk sırada politika geliştirmek geliyor. Politikaların belirli ve devamlılık esasına göre olması, bir hükümetten diğerine göre değişmemesi gerekiyor. Ayrıca sanayi sektörleri ve finansal enstitülere yönelik doğru sinyalleri oluşturmak ve bu alana sermaye çekmek adına esnek ve rasyonel politikalar geliştirmeliyiz. Bir dizi kurallar ve düzenlemeler ortaya koymalıyız" diye konuştu. Enerji dönüşümünde kritik madenlere erişim ve maliyet uygunluğunun önemli olduğuna işaret etti. Bayraktar, kritik madenlerin tedariki ve yatırımlarının güneş, rüzgar ve elektrikli araç sektörünü desteklemede yetersiz olduğunu belirtti.