Kriz üstüne kriz! Gentiloni AB için kötü haberi verdi

Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği enerji krizi başta olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış, enflasyonu körükledi. Merkez Bankaları enflasyonu düşürmek için faiz artırımına gidince de büyüme ötelendi.
"BU KIŞ AVRUPA'DA DURGUNLUK YAŞANACAK"
Avrupa Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu yetkilisi Paolo Gentiloni, bu kış Avrupa'da durgunluk yaşanacağını ve ekonominin ilkbahardan önce büyümeye başlayamayacağını belirtti.
Reuters'in haberine göre, Brüksel'deki Eurogroup toplantısının öncesinde gazetecilere konuşan Gentiloni, "Bu kış resesyon yaşayacağız." dedi.
ENFLASYON ÇİFT HANELERDE KALDI
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10 seviyesinde belirlendi.