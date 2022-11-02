Krizler ülkesinde 17 yıl sonra ilk! Sepet Yanıyor!

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre İngiltere'de taze gıda fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 arttı.
Bu yükseliş, 2005 yılından bu yana görülen en büyük yıllık artış oldu.
"TÜKETİCİLER DAHA PAHALI ALIŞVERİŞ SEPETİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDILAR"
BRC CEO'su Helen Dickinson yaptığı değerlendirmede, "Ekim ayı, sadece enerji faturalarında artış ile karşı karşıya kalan tüketiciler için zor bir ay olmadı, aynı zamanda tüketiciler daha pahalı alışveriş sepeti ile de karşı karşıya kaldılar" dedi.
"ÇİÇEĞİ BURNUNDA YENİ BAŞBAKAN SUNAK'I BÜYÜK SORUNLAR BEKLİYOR"
Boris Johnson'un istifası sonrası göreve gelen Liz Truss sadece 44 gün dayanabildi. Liz Truss, vergi paketinin neden olduğu ekonomik ve siyasi krizin yaptığı açıklamada, "Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim" dedikten sonra istifa etmiş yerine eski Maliye Bakanı Rishi Sunak geldi.
Ülkede enflasyon tüm faiz artırımlarına rağmen 40 yılın zirvesine yükselirken, ekonomistler İngiltere ekonomisinin resesyona girmek üzere olduğunu ifade ediyor.