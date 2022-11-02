Krizler ülkesinde 17 yıl sonra ilk! Sepet Yanıyor!

"ÇİÇEĞİ BURNUNDA YENİ BAŞBAKAN SUNAK'I BÜYÜK SORUNLAR BEKLİYOR"

Boris Johnson'un istifası sonrası göreve gelen Liz Truss sadece 44 gün dayanabildi. Liz Truss, vergi paketinin neden olduğu ekonomik ve siyasi krizin yaptığı açıklamada, "Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim" dedikten sonra istifa etmiş yerine eski Maliye Bakanı Rishi Sunak geldi.