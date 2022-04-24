Kruvaziyer turizmi canlanıyor: Türkiye seferleri yoğunlaştı

Celestyal Cruises Türkiye ve Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz, AA muhabirine, kruvaziyer sektörünün 2021'de Kovid-19'un etkilerini geride bırakarak toparlanmaya başladığı söyledi.

Geçen yıl içinde hareketlenmelerle birlikte dünya denizlerinde son çeyrekte suya inen gemi sayısının arttığını belirten Alnıtemiz, "2022'de bu artış hızla devam ediyor. Bu olumlu iklim ülkemize de yansıdı. Geçtiğimiz eylül ve ekim itibarıyla ve özellikle Galataport'un da açılmasıyla gemiler yeniden Türkiye'yi rotalarına almaya başladı. 2022, ülkemiz kruvaziyer sektörü açısından baktığımızda Türkiye'ye yeniden dönüşün yılı olacak. Celestyal Cruises gemileri yıl boyunca Türkiye limanlarına 100'ün üzerinde sefer gerçekleştirecek. Türkiye'ye kruvaziyer sektörü olarak gelmesi beklenen gemi sayısı ise 600'ün üzerinde öngörülüyor, olumlu bir iklim var." dedi.

Alnıtemiz, 2 yıl aradan sonra sezonu açtıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, gemilerinin ilk Kuşadası'na sonrasında da İstanbul Galataport'a seferler düzenleyeceğini bildirdi.

Bu yıl Türkiye limanlarına en çok giriş çıkış yapan cruise firmalarından biri olacaklarını vurgulayan Alnıtemiz, "Yeniden seferlere katılmak, denizde olmak için heyecanla bekleyen yolcularımız var. Rezervasyonlarımızın yoğunluğundan da bunu anlıyoruz. Türkiye çıkışlı her şey dahil Yunan adaları turlarımızla ülkemizde cruise bilinirliğini artırma ve cruise kültürünü geniş kitlelere yayma misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Alnıtemiz, yabancı cruise misafirleri için Kuşadası çıkışlı turlarda Efes'in önemli bir destinasyon olduğuna dikkati çekerek, Ege Denizi turlarının vazgeçilmez bir ayağının da Kuşadası olduğunu anlattı.

Düzenledikleri turlara ilişkin bilgi veren Alnıtemiz, şu değerlendirmede bulundu:

"Ege ve Yunan adalarını keşfetmek için 3, 4 ve 7 gecelik her şey dahil cruise turu alternatiflerimiz olacak. Her şey dahil programlarımız, misafirlerimiz için ekonomi bütçelerini daha önce planlayabilmeleri açısından fırsat sunuyor. Bütçelerini bilerek yurt dışında çok destinasyonlu bir seyahat programı gerçekleştirebiliyorlar. Bu en iyi tatil seçeneğini araştıran Türk yolcularımız için cazip bir fırsat olarak değerlendirilebilir."

Alnıtemiz, 2023 hedef ve programlarına da değinerek, "Pandemi dönemini yatırım ve yeniden yapılanmayla geçirmiştik. Mart 2023'ten itibaren planımız programlarımızı bütün sezona yaymak. Gelecek yıl hedeflerimizden biri de filomuza yeni gemiler katıp, planlamalarımızı geliştirmek olacak. Türkiye hedeflerimizden biri de misyonumuza paralel şekilde daha çok kişiye cruise tecrübesini Celestyal Cruises ile yaşatmak olacak." dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ CRUİSE HAREKETLİLİĞİNİ ARTIRMA HEDEFİNDEYİZ"

MSC Cruises Ülke Müdürü Burak Çalışkan da salgın sürecinin genel anlamda turizm sektörü için oldukça zorlu geçtiğine işaret ederek, yolcu gemileri için bu sürecin daha da zorlu yaşandığını dile getirdi.

MSC Cruises olarak salgının henüz başlarında çalışmalara başladıklarını ve gemi seyahatinin güvenilirliğinin altını çizmek için, Ağustos 2020'de bir gemiyle seyirlerine başladıklarını belirten Çalışkan, bugüne kadar 160 ülkeden 1 milyon misafiri ağırlayıp, 95 farklı limana demir atarak, kruvaziyer seyahatinin güvenirliğini ispatladıklarını söyledi.

Çalışkan, bugün Cruise şirketlerinin Türk limanlarını tekrar programlarına almasının sektör ve ülke adına sevindirici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Filomuzda bulunan 19 gemimizden MSC Lirica ile Kuşadası hareketli 29 sefer ve MSC Fantasia gemimizle İstanbul hareketli, İzmir uğraklı 3 sefer planlandı. Türkiye'ye bu seferlerle yaklaşık 75 bin turist getirmeyi planlıyoruz. 12 Nisan'da ilk seferini Kuşadası'na gerçekleştiren gemimizin kutlama törenini yaptık. Bu noktada herkesin kafasında gemilerin gelip gelmeyeceğine dair soru işaretleri varken bu karamsar tablo yerini daha büyük umutlara bıraktı. Bu ilgiden güç alarak, MSC Cruises olarak bu programı önümüzdeki sene de daha büyük bir gemimiz olan MSC Musica ile devam ettirme kararı aldık. Yakın zamanlı hedefimiz 2022'de Türkiye'deki kruvaziyer yolcusu sayısını artırmak. Kuşadası'nda başlattığımız bu hareketliliğin bir sonucu olarak gelecekte de Türkiye'deki cruise hareketliliğini, gemi sayı ve kapasitesini artırma hedefindeyiz."

YENİ SEFERLER YOLDA

Royal Caribbean International Türkiye Temsilcisi Sunorama Cruises Yönetici Ortağı Alper Taşkıranlar, 2021'nin üçüncü çeyreğinden itibaren sektörde kıpırdanmaların görüldüğünü dile getirerek, Akdeniz ve Karayipler'de gemilerinin seferlerine başladığını anlattı.

Bu yıla, sektör olarak tekrar misafirleri gemilerinde ağırlamanın, en güvenli tatili sunabiliyor olmanın heyecanıyla başladıklarını ifade eden Taşkıranlar, "2022 yılında yeniden dünyanın tüm denizlerinde seferlerine başlayan gemilerimizi Türk misafirlerimizle buluşturmak için uçaklı paket ve Türkçe rehber garantili programlarımızı beğeniye sunduk. Misafirlerimizin ilgisinden memnunuz, tüm misafirlerimiz istenen aşı ve test gerekliklerini yerine getirerek gemilerimizle güvenli seyahatleri gerçekleştirebilirler." dedi.

Taşkıranlar, Royal Caribbean International, Celebrity ve Azamara Cruises gemi şirketlerinin bu yıl başta Kuşadası ve İstanbul olmak üzere Türkiye limanlarına 150'ye yakın sefer gerçekleştireceklerine dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:

"Kuşadası ve İstanbul'un yanı sıra Marmaris, Bodrum, Çanakkale, Alanya ve Antalya limanlarına uğrayacak gemilerimiz bölge ekonomisine de büyük katkıda bulunacak. Bu sene ve gelecek yıl ülkemiz limanlarından hareketle gerçekleşecek gemi turları cruise sektörünün ülkemizde büyümesine hem 2023 yılında hem de önümüzdeki yıllarda bölge ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edecektir."

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SONRASI TALEP YOĞUNLUĞU OLACAK"

Princess Cruise Türkiye Temsilcisi, Naviosa Turizm Yönetici Ortağı Tolgar Bıyıklı, Galataport Limanı'nın faaliyete geçmesiyle 3 bin yolculu Regal Princess gemilerinin buraya yanaştığını bildirdi.

Avrupa'da Kovid-19 tedbirlerinin esnemesi sebebiyle en büyük ilginin Akdeniz ve Kuzey Avrupa seferlerine olduğuna dikkati çeken Bıyıklı, şöyle konuştu:

"İki yıllık zorunlu beklemenin ardından planlanmış olduğu gibi, Asya haricinde tüm parkurlarımız faaliyete geçti. Regal Princess gemisi de bu süreçte ayda bir, 3 bin yolcusuyla Galataport ve Kuşadası limanlarına yanaşacak. Bu yıl Asya seferleri halen yapılamamaktadır. Bu bölgeye ülkemizden de bir enerji ve talep birikimi olacağını düşünüyorum. Akdeniz turlarının faal olmadığı kış sezonu için 2023'te büyük patlama ve talep bekliyoruz."

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle birçok gemi şirketinin St. Petersburg Limanı'nı programdan çıkardığını, ardında da talep azalması sebebiyle komple parkur değişikliğine gidildiğini dile getiren Bıyıklı, savaşın gündemden düşmesinin ardında buraya talebin yoğun olmasını beklediklerini kaydetti.