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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Kruvaziyer turizmi patladı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Kruvaziyer turizmi patladı
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şirvan Çalışkan, salgının seyrinin düşmesinin kruvaziyer turizmini de etkilediğini belirterek, "Sarayburnu Limanı'na 2022'de yaklaşık 35 ve 2023'te yaklaşık 50 kruvaziyer yolcu gemisi için şimdiden ön rezervasyon alınmıştır" dedi. TBMM KİT Komisyonu'na bilgi veren Çalışkan, kruvaziyer liman kapasitesini artırmak amacıyla İstanbul Sarayburnu Limanı'nın da alt ve üst yapı çalışmalarının bitirildiğini ve deniz hudut kapısı olarak hizmet vermeye başladığını anlattı.

FETÖCÜLERE TAKİP
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, hain 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'cülerin genel olarak Ayvalık tarafından Midilli'ye, küçük teknelerle, hava durumuna bakmadan kaçtıklarını belirtti. Subaşı, bu konuyu Milli Savunma Bakanlığı ile de görüştüklerini, denetimler için ek deniz araçları istediklerini bildirdi.
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Kruvaziyer turizmi patladı
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