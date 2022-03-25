KTÜ Uzay Kulübü NASA’nın yarışmasına yaptığı uyduyla katılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Kadri Can Ülker, Alipaşa Öksüz, Mustafa Durukan, Enes Mercan, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Duysak, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yunus Gündüz, Mustafa Filiz, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü öğrencisi Resul Yılmaz, Harita Mühendisliği öğrencisi Duhan Günsel'den oluşan 9 kişilik KTÜ UZAY CanSat takımı ön tasarım rapor aşamasını yüzde 99,0741 puanla tamamlayarak dünya 4.'sü oldu.

Ön elemenin ardından ilk 48 takım arasına girerek finallere gitmeye hak kazanan KTÜ Uzay Kulübü, 1 Nisan tarihinde Kritik Tasarım Raporu'nu gönderecek. Çevresel testleri gerçekleştirecek olan öğrenciler, 9-12 Haziran tarihlerinde ise Amerika Birleşik Devletleri Virginia eyaletindeki Virginia Tech Üniversitesi kampüsünde uydularını roketle 700 metreye fırlatacak.Öğrencilerin ürettiği Model Uydu, 700 metre irtifadan yere inerken çeşitli haberleşme ve mekanik görevlerini gerçekleştirecek. Uçuş sonrası hakemlere yapılacak sunumlar sonrasında yarışma sonucu belirlenecek. Dünyada 100 üzerinde başvuru alan yarışmada KTÜ Uzay CanSat Takımı başarılarını devam ettirmek için atölyelerinde gönüllü olarak çalışmalarına devam ediyor.

"DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLDUK"

7 aylık zorlu bir sürecin sonucu olacak uçuş sonrasında dünya birinciliği hedefleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Kadri Can Ülker, "Bu sene takımımızın Amerika'da katılacağı yarışmada takım kaptanlığını üstlenmekteyim. Geçtiğimiz rapor aşamasını yani ilk eleme olan aşamayı dünya dördüncüsü olarak tamamladık. Önümüzdeki kritik tasarım aşaması ve sonraki testler sonucunda 9-12 Haziran tarihinde Amerika'daki CanSat yarışmasına katılacağız." dedi

"YARIŞMADA KENDİMİZİ ÇOK ŞANSLI GÖRÜYORUZ"

Daha önce yaptıkları tasarımların hiç birinin dünyada yapılmadığını ifade eden Ülker, " NASA'nın Mars'ta bir görevi olan bir helikopter önceki senelerde havalandı ve indi. Bunu Mars'ın üzerine bırakılan bir cihaz olarak düşünebilirsiniz. Bu uydu iniş yaparak üzerindeki sensörler yardımıyla verileri toplayarak dünyamıza iletebilir. Amerika'daki yarışmada Elektrik Elektronik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümünden 9 kişilik ekip öğrenci bulunuyor. Yarışmada ise kendimizi çok şanslı görüyoruz. Amerika'da inşallah birincilikle döneceğiz", dedi.

Ön tasarım raporunu Şubat ayında gönderdiklerini söyleyen Ülker, "Rapor sonucunda Amerikan hakemlerle bir sunum gerçekleştirdik. Bu sunum sonucunda rapor puanımız yüz üzerinden 99,07 olarak belirlendi. Bu puanla da dünya dördüncüsü olarak sıralamada yerimizi aldık. Önümüzdeki 1 Nisan'da kritik tasarım raporu var. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurduğumuz vizyon ve misyon doğrultusunda ülkemizdeki uzay çalışmalarına ilerde yön vermek amacıyla bir küp uydu projesi bunun yanında yer istasyonu projesi gütmekteyiz. Bunların yanında kulübümüzden mezun olan öğrencilerimizin Türkiye'de savunma sanayi ve uzay ve havacılık alanında çalışmalara devam ettiğini biliyoruz ve bunları destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KTÜ Uzay Kulübü, 2016 yılında 3.'lük derecesi, 2021 yılında iki ekibiyle 3.'lük ve 4.'lük dereceleri elde ederek, Uluslararası arenada ise 2019 yılında İran'da düzenlenen Model Uydu Yarışmasında Profesyonel Kategoride 3.'lük ve 2021 yılında düzenlenen Latin Amerika Roket Yarışmasında 2.'lik ödülü elde etti. Türkiye'de uzaya olan farkındalığı arttırmak ve bu alandaki teknoloji çalışmalarını yaygınlaştırmak anlamında yarışma sonrası bir girişim ile Türkiye'de uzay çalışmalarına katkıda bulunmak istiyor.