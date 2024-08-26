Kuaförlerin pazar tatiline okul ve bayram istisnası

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olmasına yönelik kararda, İstanbul için uygulanacak istisnalar belli oldu. Buna göre, Ramazan ve Kurban Bayramı ve öncesindeki bir hafta, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından bir hafta öncesi ile düğün, nişan, sünnet ve mezuniyet törenleri için berber, kuaför ve güzellik merkezleri pazar günleri de çalışabilecek. Organizasyon grupları ve özel davetler de (mezuniyet törenleri, örf ve geleneklere dayalı özel programlar) pazar gününde istisna olarak değerlendirilecek. Organizasyon ve özel davetler için berber ve kuaförlerin pazar günü de hizmet verebilmesi için, gidilecek etkinlik ile ilgili davetiye ve benzeri belge, esnaf tarafından bağlı olunan meslek odasına verilecek. Davet sahibinin imzaladığı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı evrağın verilmesiyle, organizasyon grupları ve özel davetler için de berber, kuaför ve güzellik salonu pazar günleri çalışabilecek. İstanbul Valiliği'ne bağlı Ticaret İl Müdürlüğü'nün kararı Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları ile berber, kuaför ve güzellik salonu odalarına gönderilirken, pazar günleri izin uygulaması ise devam edecek.