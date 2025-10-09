Küçük firmalar dünyaya satış yapıyor

Avrupa'daki durgunluk ve artan lojistik maliyetleri, Türk KOBİ'lerini yeni ihracat pazarları arayışına yöneltti. Son dönemde özellikle Orta Doğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ilgi odağı haline geldi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025'in ilk yarısında KOBİ ihracatı yüzde 18 arttı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında gıda, mobilya, plastik ve tekstil ön plana çıkarken, küçük üreticiler artık e-ihracat kanalları üzerinden doğrudan tüketiciye ulaşabiliyor. Uzmanlar, Türkiye'nin üretim kalitesi ve coğrafi konum avantajı sayesinde, KOBİ'lerin küresel tedarik zincirlerinde daha fazla yer alabileceğini vurguluyor. "Artık sadece büyük firmalar değil, Anadolu'daki küçük işletmeler de dünyaya satış yapabiliyor" diyen ihracat danışmanları, bu dönüşümün önümüzdeki yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.