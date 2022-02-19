Küçük işletmelerin tamamına indirimli tarife

Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik faturalarına yönelik yeni düzenlemenin yolda olduğunu belirten Bakan Dönmez özetle şunları söyledi:
ELEKTRİK MALİYETİNDEN UCUZA SATILIYOR:
Şu an itibariyle 1 kilovatsaat elektriğin üretim, satış maliyeti 150 kuruş. Ancak biz bunu birinci kademedeki tüketicilere vergi dâhil 137 kuruştan satıyoruz. Normal maliyetler gelse 200 kuruşun üzerinde bir bedel oluşacaktı, ancak hükümetimiz maliyetleri sübvanse ederek vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyor.
YURTDIŞINDA ENERJİ FİYATLARI 5-10 KAT ARTTI:
Elektriğin biz yarısını ithal kaynaklardan üretiyoruz. Dövizle aldığımız, yurtdışında bu ürünlerin fiyatlarının 5-10 kat arttığı bir piyasa ile karşı karşıyayız. Doğalgaz
fiyatları bin metreküp 115 dolardan bin doları aştı. Üretim maliyetleri arttı ve bu da satış rakamlarına yansıdı.
VATANDAŞIN YÜZDE 65'İ 288 LİRAYI AŞMADI:
Kademeli tarife sayesinde vatandaşlarımızın yüzde 64'ü alt kademede yer alarak indirimden büyük oranda faydalandı. Vatandaşın 3'te 2'si 210 kilovatsaatlik tüketimi, yani 288 lirayı aşmadı.
ESNAFA DA İKİ KADEME:
Sayın Cumhurbaşkanımız ticarethanelerde de meskene benzer şekilde indirimli bir kademe çalışmamızı istedi. Burada esas aldığımız yine esnafın yüzde 65'ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır. Dolayısıyla küçük esnaf ve işletmeler indirimden yararlanmış olacak. Meskende olduğu gibi ticarethanede de 2 kademe olacak. Yüzde 20-25 civarında bir indirim olacak. Küçük işletmelerin neredeyse tamamını kapsayacak bir kademe oluşturacağız.
130 BİN DERNEĞE YARI YARIYA İNDİRİM:
Türkiye'de 130 bin civarı dernek ve vakfı mesken grubuna alıyoruz. Neredeyse yarı yarıya bir indirim söz konusu olacak. Cem Evleri de ucuz tarife diliminden yararlanmış olacak.
YENİ KUYUDAN ÜMİTLİYİZ
Sakarya Gaz Sahası'nda ilk keşfimizi yaparken öncesinde sismik gemilerimiz burada bazı bulgularda bulunmuştu. Aynı şekilde Amasra-1 dediğimiz ikinci keşif sahasında da sismik yapılmıştı. Orada da gaz bulmuştuk. Benzer yapılara şimdi Karasu-1 kuyusunda rastladık, keşif amaçlı çalışmalara pazartesi başladık. 2-3 aylık bir çalışma olacak. İnşallah ümitliyiz. Bugünden bir rakam söylemek çok zor. Orada da bir keşifle sonuçlanabilir. Ordu-Ünye açıklarında sismik araştırmalarımız devam ediyor. Karadeniz'i karış karış arıyoruz, varsa bulacağız diyoruz. Karadeniz gazını 2023'ün ilk çeyreğinde hanelere ulaştıracağız.
DEPOLARIMIZDA YETERLİ GAZIMIZ VAR
Tuz Gölü ve Silivri depolarımız ile alakalı olarak Tuz Gölü'nde biz kışa tam dolu girdik. Kışın talep artışını biz bu yer altı depolarımızdan karşılıyoruz. Ülkemizde hep aralık, ocak, şubatta en çok depolara ihtiyaç olmuş. Bu senede en çok bu aylarda talep oldu ve ihtiyaç oldukça depolanmış gazı kullandık. Her iki depomuzda da kışı rahat atlatacak şekilde doğalgazımız var. Bizi eleştirenlerin zamanında hiç depo yoktu.