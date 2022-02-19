Giriş Tarihi: 19.2.2022

Küçük işletmelerin tamamına indirimli tarife BARIŞ ŞİMŞEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrik faturalarına getirilecek yeni düzenlemeleri açıkladı: Küçük işletmelerin tamamını kapsayacak kademe oluşturacağız. Esnafa yüzde 20-25 civarında indirim olacak.130 bin dernek ve vakfın faturası yarı yarıya düşecek