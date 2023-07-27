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Giriş Tarihi: 27.7.2023 09:45 Son Güncelleme: 27.7.2023 09:48

Kulaç atan İKA ilk kez görücüye çıktı! "Porsuk" meskun mahallerde engel tanımıyor

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 23 tüm hızıyla devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde Ar-Ge çalışmaları yapan Esetron firmasının geliştirdiği "Porsuk" isimli İnsansız Kara Aracı fuarda ilk kez görücüye çıktı. Karada üzerinde yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki faydalı yükle her türlü engeli aşmayı başaran 'Porsuk' kulaç atabilme özelliği ile dikkat çekiyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kulaç atan İKA ilk kez görücüye çıktı! Porsuk meskun mahallerde engel tanımıyor

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 16'ncı kez kapılarını açtı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Savunma sanayisine dair en yeni teknolojilerin sergilendi.

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde teknoloji geliştiren firmalardan olan Esentron ise fuarda ilk kez görücüye çıkan (İKA) İnsansız Kara Aracı 'Porsuk'un tanıtımını yaptı. Bunun yanında hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanımda olan diğer insansız araçlarında tanıtımını yapan firma kulaç atabilen 'Porsuk' isimli İKA ile dikkat çekiyor.

"KULAÇ ATABİLEN İKA"

Esentron yetkilisi Mete Temel; "Porsuk bu fuarda ilk kez görücüye çıkıyor. Bu aracımız daha öncekilere göre çok daha zor şartlarda çok daha yüksek faydalı tük ile gidebiliyor. Yaklaşık 3 saat şarj ömrü var. Takıldığı yerde adım atar gibi kulaç atar gibi paletlerini hareket ettirip en iyi performansı veriyor. Yüzde 80 oranında yerli üretim diyebiliriz. Yazılımını tamamen biz yapıyoruz." İfadelerini kullandı.

"ARAMA KÖPEKLERİNE ÖZEL GÖZLÜK"

Ayrıca K9 köpekleri için kask ve gözlük üretimi yaptıklarını belirten Mete Temel; "Bu gözlükler sayesinde köpeğin aldığı sesi bizde duyuyoruz, onun gördüğünü bizde görebiliyoruz. Ayrıca köpeğe komutlar vererek onu yönlendirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kulaç atan İKA ilk kez görücüye çıktı! "Porsuk" meskun mahallerde engel tanımıyor
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