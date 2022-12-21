Külliyede kritik tarım toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında tarımsal üretim ve ormanların korunmasına yönelik ihtiyaçlarının belirlendiği toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli tarımın geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek, stratejik ve kritik tarımsal ürünlerin Türkiye'de üretilmesine yönelik düzenleme ihtiyaçları detaylı olarak değerlendirildi. Ormanların korunması ve orman köylülerinin desteklenmesi, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için yapılması gereken düzenlemelerin de üzerinde duruldu. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.