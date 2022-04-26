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Giriş Tarihi: 26.4.2022 09:01

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alımı yapacak...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alımı yapacak...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapacağı sözlü sınav ile mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 154 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yapılacak sözlü sınavla mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen alınacak.

Sınav başvuruları elektronik ortamda 29 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Adaylar e-Devlet üzerinden "Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması" veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Sözleşmeli 154 personel alımının yapılacağı sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra "www.ktb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek, Kariyer Kapısı'ndan da görüntülenebilecek.

Adaylar, alıma ilişkin bilgileri Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 personel alımı yapacak...
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