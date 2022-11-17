Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesi komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde, milletvekilleri söz aldı.
AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, AK Parti'nin, kültür ve sanatın milletin tamamına seslenmesi gerektiği düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Kılıç, bu yıl kültür, sanatın geliştirilmesi, toplumsal alanda yaygınlaştırılması, turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesini 2022'ye göre yüzde 137,4 oranında arttırdıklarını kaydetti.
Kültürel mirasın korunması, ecdat yadigarı eserlerin kültür hayatına kazandırılması için AK Parti hükümetleri döneminde 5 bin 500 vakıf kültür varlığının restorasyonu ve onarımının yapıldığını anlatan Kılıç, çeşitli yollarla yurt dışına çıkarılmış tarihi eserlerin iadesine yönelik çalışmalarla 9 bin 35 kültür varlığının iadesinin sağlandığını dile getirdi.
Kılıç, 2002'de müze ve ören yerlerini 7,4 milyon kişi ziyaret ederken, 2021'de bu sayının 23,2 milyona çıktığını bildirdi.
AK Parti'li Kılıç, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen müzik sektöründe, yaklaşık 40 bin müzisyen ve sektör emekçisine, "müzik susmasın" destek programı kapsamında mali destek sağlandığını anımsattı.
Turizm gelirinin üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 artarak 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar olduğunu ifade eden Kılıç, Türkiye'nin, turizmin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini vurguladı.
Kültür, sanat ve turizm alanında yapılan çalışmalara değinen Kılıç, şöyle devam etti:
"AK Parti olarak her alanda olduğu gibi kültür, sanat ve turizmde de milletimiz için doğru olanı yapma hususunda büyük mücadeleye devam ediyoruz. Bunun en güzel örneği Taksim'de 75 sene önce inşa edilen ancak uzun yıllardır kullanılamaz hale gelen Atatürk Kültür Merkezi'ni adına, İstanbul'a ve sanat hayatına yakıştığı gibi en üstü standartlarda yeniden inşa ederek Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ile açmamız oldu. Açıldıktan sonra yüzbinlerce sanatsevere ev sahipliği yapan, dünyanın, alanında en özel eserleri arasında sayılan AKM için, büyük yalanlarla, mesnetsiz iftiralarla, sahte söylemlerle mücadele ettik. Ama çok şükür sanatı kendi tekelinde görenlere fırsat vermedik. Cumhur İttifakı olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Meydanı yalancılara, iftiracılara, terör sevicilere bırakmayacağız."
"BÜTÇEDE KÜLTÜR SANAT ALANINDA KİŞİ BAŞINA 50 KURUŞ DÜŞÜYOR"
CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün aslında, "insan olabilmenin" bütçesinin görüşüldüğünü belirtti.
Kültürün, insanları bir arada tutan, dayanışmayı ve kardeşliği güçlendiren, kutuplaşmayı yok ederek özde birliktelik sağlayan evrensel bir dil olduğuna işaret eden İlgezdi, "Dolayısıyla Türkiye'nin gerçek yüzyılı, 2023'te değil tebaadan topluma, kuldan bireye, dogmatizmden laikliğe geçtiğimiz gün, yani cumhuriyetin ilanıyla başladı." diye konuştu.
İlgezdi, modern demokrasilerde, gelişmiş toplumlarda düşünce ve ifade özgürlüğüne verilen değer görülmek isteniyorsa ilk önce, kültür, sanata ayrılan bütçelere bakılacağını ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumunu dikkatle dinlediğini söyleyen İlgezdi, "Ne yazık ki bu topraklardaki özgürlük ikliminin ham maddesi olan kültürel çoğunluğun, sanatın ve sanatçının, ifade özgürlüğünün, emeğin, sanatsal ve fikirsel üretimin korunarak geliştirileceğine dair bir ize rastlamadım. Dahası süslü cümlelerle bezenmiş bu bütçe sunumunun, cumhuriyetin kurucu vizyonundan bihaber olduğunu da gördüm." görüşünü savundu.
İlgezdi, bakanlığın, merkez bütçeden çok az pay aldığını, fiilen yok sayıldığını iddia ederek, "Üşenmeden hesapladım, bu bütçede kültür sanat alanında kişi başına 50 kuruş düşüyor." ifadesini kullandı.
Konuşmasında kültür, sanat ve turizm alanında gördüğü eksikliklere değinen İlgezdi, sorunlara dair çözüm önerilerini sıraladı.
"TÜRKLER, ÖLENLER KADAR BÜYÜK ADAMLAR ÇIKARMAK ZORUNDADIR"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, kültürel varlığın, inanç, fikir, tarihin ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aslında korumak zorunda olduğumuz şey; muhtevasıyla, aslıyla, kastıyla bize kalmış eserlerden çok, bize bu eserleri, hikmetleri bırakabilen insan varlığıdır. Hacı Bektaş'ın varlığını anmak iyidir, hikmetlerini zikretmek çok kıymetlidir ama devlet, millet varlığımıza nezaret eden bir Hacı Bektaş disiplini lazımdır. Yokluğuna Kültür Bakanlığının yetişmesi gerekir."
Ağıralioğlu, "100 yıl önce o kadar güzel öldük ki" demekten daha anlamlı bir şeyler yapamamanın muhasebesinin, kültür davasının mesuliyet alanında olduğunu savundu.
Uzun süredir eskiden ölenlerin şöhreti üzerinden takdim yapıldığını iddia eden Ağıralioğlu, "Türkler, ölenler kadar büyük adamlar çıkarmak zorundadırlar." diye konuştu.
HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, dünyanın dört bir yanından insanların kültürel varlıkları görmeye geldiğini ancak Türkiye'de insanların maddi imkansızlıklar nedeniyle bu olanaklardan yararlanamadığını öne sürdü.
Birçok sanatçının, son dönemde zor şartlarda yaşadığını, mesleklerini icra ettiğini, bu dönemde yasaklanan konserler olduğunu ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:
"AKP döneminde şarkı söylemek, eğlenmek, festival düzenlemek neredeyse yasak hale getirildi. İktidar, her seferinde 'Biz kimsenin yaşam biçimine müdahale etmiyoruz; herkesin yaşam biçimine, kimliğine, kültürüne, inancına saygılıyız' diye propaganda yapıyor ama icraata dönüp baktığımızda, aslında gerçeğin hiç de böyle olmadığını, kendisine, kendi dünya görüşüne yakın olanların, birçok alanda böyle, sanat alanında da böyle, bunların önü açılıyor ama diğerleri yasaklanıyor, ortadan kaldırılmaya çalışılıyor."
"KÜLTÜR EMPERYALİZMİNİN EN BÜYÜK İŞGAL SAHASI GENÇLERDİR"
MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, kültürün, bir bireyi, toplumu diğer birey veya toplumlardan ayıran en önemli özellikleri içerisinde barındırdığını vurguladı.
Gelişen teknoloji, artan ulaşım imkanlarıyla dünyanın adeta küçüldüğüne işaret eden Osmanağaoğlu, küreselleşme sürecinin tehdidine maruz kalan en önemli değerin kültür olduğunu söyledi. Osmanağaoğlu, "Çünkü doğru kavranmayan, adı net şekilde konulup, sınırı kesin olarak tayin edilmeyen her küreselleşme hamlesi ancak ve ancak kültürlerin özgün varlığına kasteden benzeşmeyi esas alan bir emperyalizm olabilir. Bu anlamda kültürel emperyalizmin büyük ülkelerin kapısına dayandığı ve bu kapıyı zorladığı gerçeği ülkemiz için de geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Osmanağaoğlu, kültür emperyalizminin en büyük işgal sahasının dil ve gençler olduğunu belirterek, sosyal medya özelinde gençlerin, bilinçli kullanım sürecine yönelmesi adına daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.
MHP'li Osmanağaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Türk kültürünün korunması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınması adına pek çok çalışmayı hayata geçirerek takdirlerini kazandığını da vurguladı.