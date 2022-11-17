Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesi komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde, milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, AK Parti'nin, kültür ve sanatın milletin tamamına seslenmesi gerektiği düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Kılıç, bu yıl kültür, sanatın geliştirilmesi, toplumsal alanda yaygınlaştırılması, turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesini 2022'ye göre yüzde 137,4 oranında arttırdıklarını kaydetti.

Kültürel mirasın korunması, ecdat yadigarı eserlerin kültür hayatına kazandırılması için AK Parti hükümetleri döneminde 5 bin 500 vakıf kültür varlığının restorasyonu ve onarımının yapıldığını anlatan Kılıç, çeşitli yollarla yurt dışına çıkarılmış tarihi eserlerin iadesine yönelik çalışmalarla 9 bin 35 kültür varlığının iadesinin sağlandığını dile getirdi.

Kılıç, 2002'de müze ve ören yerlerini 7,4 milyon kişi ziyaret ederken, 2021'de bu sayının 23,2 milyona çıktığını bildirdi.

AK Parti'li Kılıç, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen müzik sektöründe, yaklaşık 40 bin müzisyen ve sektör emekçisine, "müzik susmasın" destek programı kapsamında mali destek sağlandığını anımsattı.

Turizm gelirinin üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 artarak 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar olduğunu ifade eden Kılıç, Türkiye'nin, turizmin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kültür, sanat ve turizm alanında yapılan çalışmalara değinen Kılıç, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak her alanda olduğu gibi kültür, sanat ve turizmde de milletimiz için doğru olanı yapma hususunda büyük mücadeleye devam ediyoruz. Bunun en güzel örneği Taksim'de 75 sene önce inşa edilen ancak uzun yıllardır kullanılamaz hale gelen Atatürk Kültür Merkezi'ni adına, İstanbul'a ve sanat hayatına yakıştığı gibi en üstü standartlarda yeniden inşa ederek Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ile açmamız oldu. Açıldıktan sonra yüzbinlerce sanatsevere ev sahipliği yapan, dünyanın, alanında en özel eserleri arasında sayılan AKM için, büyük yalanlarla, mesnetsiz iftiralarla, sahte söylemlerle mücadele ettik. Ama çok şükür sanatı kendi tekelinde görenlere fırsat vermedik. Cumhur İttifakı olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Meydanı yalancılara, iftiracılara, terör sevicilere bırakmayacağız."