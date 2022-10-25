Kültürel kodlarda kadın tartışılacak

Kadınve Demokrasi Derneği (KADEM), 4-5 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ni düzenleyecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte düzenlenen zirvenin bu yılki teması "Kültürel Kodlar ve Kadın" olarak belirlendi. Zirvenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu dernek üyeleriyle birlikte basınla sohbet toplantısı düzenledi.Gümrükçüoğlu, 2014'te düzenlenen zirvenin 'Kadın ve Adalet' başlığı ile düzenlendiğini, 2016'da Suriyeli mülteci kadınların sorunları ve barış sürecinde kadını ele aldıklarını hatırlatarak, "2018'de ailenin güçlendirilmesi konusunu işledik. 2020'de zirvenin başlığı 'Dijital dünyada insan kalmak' olarak belirlenmişti. Bu yıl da 'Kültürel kodlar ve kadın' başlığını seçtik" dedi. Her zaman Doğu kadınının mağdur gibi gösterildiğini ancak Batı'da da benzer durumların yaşandığını söyleyen Gümrükçüoğlu, "Diğer dünyaya da ayna tutmak gerekiyor" dedi. Gümrükçüoğlu, zirveye yerli-yabancı birçok aktivist, gazeteci, bilim insanı ve sanatçının katılacağını belirtirken, Libya, Filistin, Azerbaycan, Cezayir, Almanya, Macaristan ve Singapur'dan bakanlar düzeyince katılım olacağını söyledi.KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, kadın meselesinin sadece kadınların sorunu olmadığını vurgulayarak, "Bir toplumda büyük bir kesim sistematik bir şekilde ayrımcılık yaşıyorsa, o zaman artık o sadece onların sorunu olmaktan çıkıyor. Tüm toplumun sorunu olmaya başlıyor. Ne zaman erkekler de kadın meselesiyle ilgili içten, gönülden ilgilenmeye başlarsa o zaman ailede bu huzuru yakalayacağız" dedi. Genellikle mağdur kadının Afganistan'da, Suriye'de olduğunun düşünüldüğünü hatırlatan Bayraktar, "Zirvede bu yüzeysel kodları, etiketleri ve modern kadının da çok da özgür olamadığını sorgulayacağız" mesajı verdi.KADEM öncülüğünde başlatılan projelerle ilgili de bilgi veren Gümrükçüoğlu, kadınların teknolojide geride kaldığını bu nedenle 'İnovasyonda Kadın' projesi başlattıklarını belirterek, "'Bir fikrim var' diyen kadınları kampa alıyoruz. Yatırımcılarla buluşturuyoruz. 13 Kasım'da ödülleri verilecek. 2 bin kadın başvurdu. 200'ünü kampa aldık" dedi. KADEM, 'İnovasyonda Kadın' projesiyle kadınların girişimcilik cesaretini artırmayı ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmeyi hedefliyor.Afganistanlı siyasetçi ve etkili kadın hakları savunucusu Fatima Gailani, biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerinden tıp bilimci Dr. Hayat Sindi, İngiltere'nin ilk başörtülü ceza avukatı ve İngiltere Kralı danışmanı Sultana Tafadar, "Dünya Tesettür Günü" (World Hijab Day) adlı küresel hareketi başlatan Nazma Khan, Suriyeli ödüllü yönetmen ve aktivist Waad Al-Kateab, gazeteci ve ödüllü film yapımcısı Rizwana Hamid ve aktör Reshad Strik gibi önemli isimler zirvede ağırlanacak.