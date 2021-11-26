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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Kur dalgalanmaları frenlenecek

Kur dalgalanmaları frenlenecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya yönelik, "Amacımız çok kısa sürede kur dalgalanmalarını frenlemek" dedi. Sanayide, üretimde, ihracatta, istihdamda güçlü bir Türkiye için mücadele ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye'nin yüzde 9-10 gelişmesi zaten halka doğrudan yansıyacak bir sonuç oluşturacaktır. Önümüzdeki mesele dövizin bu kadar yüksek olması, daha da önemlisi oynak bir şekilde seyretmesi. Ümit ediyorum ki kısa bir süre içerisinde belli bir seviyeye gelecek" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, ayrıca asgari ücretin hakkaniyetli olacağı değerlendirmesinde bulundu. ANKARA
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Kur dalgalanmaları frenlenecek
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