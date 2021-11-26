Kur dalgalanmaları frenlenecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya yönelik, "Amacımız çok kısa sürede kur dalgalanmalarını frenlemek" dedi. Sanayide, üretimde, ihracatta, istihdamda güçlü bir Türkiye için mücadele ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye'nin yüzde 9-10 gelişmesi zaten halka doğrudan yansıyacak bir sonuç oluşturacaktır. Önümüzdeki mesele dövizin bu kadar yüksek olması, daha da önemlisi oynak bir şekilde seyretmesi. Ümit ediyorum ki kısa bir süre içerisinde belli bir seviyeye gelecek" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, ayrıca asgari ücretin hakkaniyetli olacağı değerlendirmesinde bulundu. ANKARA