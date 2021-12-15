‘Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olmayacak’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay
, ekonomide manipülatif etkileri silip atacaklarını belirterek, "Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır" vurgusunu yaptı. TBMM
Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerini sunan Oktay, "Türkiye ekonomisi, güçlü bankacılık sektörü ile yeni dönemde hedeflerimize yatırımı, üretimi, ihracata devam edecektir. Tam bağımsız
ekonominin ruhuna aykırı olan alanlarda kredi genişlemesinde arzulamayız. Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olmaz, olamaz" dedi. Oktay, savunma sanayisi şirketlerinin satılmasının söz konusu olmadığını da söyledi.