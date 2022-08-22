Kur korumalı mevduat 1.2 trilyon lirayı geçti

Türk Lirası'nın cazibesini artırıp dövize ilgiyi azaltmak amacıyla geçen yılın aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilgi hız kesmeden devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine, kur korumalı mevduatın büyüklüğü 12 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 1 trilyon 207 milyar liraya çıktı. 2021 sonunda 78 milyar lira olan KKM'nin hacmi, bu yılın şubat sonunda 520 milyar liraya, haziran sonunda ise 1 trilyon 40 milyar liraya ulaşmıştı.KKM'nin yürürlüğe girdiği 22 Aralık 2021 tarihinden 16 Ağustos 2022 tarihine kadar olan dönemde TL mevduat toplamı 1 trilyon 633 milyar lira artarak 3 trilyon 466 milyar liraya çıktı. Bu dönemde döviz hesaplarının büyüklüğü ise 22 milyar dolar azalarak 261 milyar 639 milyon dolardan, 239.7 milyar dolara indi.BDDK verilerine göre 12 Ağustos itibarıyla 3 trilyon 433 milyar lira olan TL mevduatın yüzde 35.1'ini KKM oluşturdu. Toplam mevduatta TL mevduatın payı yüzde 44.4 olarak gerçekleşirken, KKM'nin payı ise yüzde 15.6 oldu. KKM'nin yürürlüğe girmesi öncesinde 24 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TL mevduatın toplamdaki payı yüzde 37.9'a gerilemişti.Tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine tercih ettiği kur korumalı TL mevduat hesabını, bir yandan ekonomik büyümeye katkı sağlarken, diğer yandan da döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyenlerin işini zorlaştırıyor. KKM aynı zamanda enflasyonun tetikleyicisi olan aşırı kur hareketlerini de engelleyerek finansal istikrara katkı sağlıyor.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin 2021 sonunda 7 trilyon 756 milyar TL olan finansal varlıkları, bu yılın temmuz sonunda 11.3 trilyon liraya ulaştı. Finansal varlıklarda son 1 yıldaki büyüme yüzde 92. 7 aylık büyüme ise yüzde 45'e ulaştı.Kur korumalı mevduat uygulaması, finansal varlıklar içerisinde TL'nin payını yükseltti. TSPB verilerine TL mevduat 2021 sonuna göre, temmuz sonu itibarıyla yüzde 73 artarak 3.1 trilyon lirayı geçti. TL mevduatın varlıklar içerisindeki payı yüzde 23.5'ten 28'e çıktı. Aynı dönemde döviz mevduatlarının toplam içerisindeki payı ise yüzde 39.6'dan 33.7'ye geriledi.Finansal varlıklarda hızlı büyüme yaşananlar arasında Devlet İç Borçlanma Senetleri de (DİBS) yer alan. Yerli yatırımcıların 2021'in temmuzunda 1 trilyon 236 milyar TL, 2021 sonunda 1 trilyon 495 milyar lira olan DİBS portföyünün büyükülğü, bu yılın temmuz ayında 2 trilyon 389 milyar liraya çıktı. DİBS'ın varlıklar içerisindeki payı yüzde 19.2'den 21.1'e çıktı.Son 2 yılda gerçekleşen 80'inin üzerindeki halka arz ve enflasyona karşı korunma arayışı ile yerli yatırımcının ilgisinin artması, finansal varlıklar içerisinde hisse senedi portföyünde hızlı bir büyümeye neden oldu. Yerli yatırımcıların 2021'in temmuzunda 396.3 milyar TL, 2021 sonunda 524.7 milyar TL olan hisse senedi portföyü, bu yılın temmuz ayında ise 829 milyar liraya ulaştı. Hisse senedi portföyünün varlıklar içerisindeki payı yüzde 6.7'den 7.3'e yükseldi.