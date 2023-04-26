Kur korumalı mevduat 2 trilyon liraya dayandı

Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi kapsamında attığı adımlar ve faiz sınırının kaldırılmasıyla birlikte Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) başlayan yükseliş aralıksız devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre KKM 7-14 Nisan tarihleri arasındaki haftada 114 milyar liralık rekor artışla 1 trilyon 891 milyar liraya çıktı. KKM, TL mevduatın yüzde 31'i, toplam mevduatın ise yüzde 18.3'ü büyüklüğe ulaştı.6 Ocak'ta 1 trilyon 370 milyar lira olan KKM'de 3 ayda yaşanan artış 521 milyar lira oldu. Öte yandan TL mevduatın toplam büyüklüğü 6.1 trilyon liraya çıktı. KKM öncesi yüzde 37.9 olan TL'nin toplam mevduattaki payı yüzde 59.3'e yükseldi. Dövizin toplam mevduattaki payı ise yüzde 62.1'den 40.7'ye geriledi. Merkez Bankası 2023 yılı para ve kur politikası raporunda bu yılın ilk çeyreğinde TL'nin toplam mevduattaki payının yüzde 60'a ulaşmasının hedeflendiğini açıklamıştı.22 Aralık 2021'den 17 Nisan 2023'e kadar olan süreçte döviz hesaplarındaki çözülme 44.1 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde şirketlerin döviz hesaplarının büyüklüğü 97.9 milyar dolardan 83.4 milyar dolara inerken, bireysel döviz hesapları da 163.7 milyar dolardan 134 milyar dolara düştü. Aynı süreçte TL mevduat ise yüzde 230 artarak 1 trilyon 833 milyar liradan 6 trilyon 65 milyar liraya çıktı. KKM'nin yürürlüğe girdiği 2021'in aralık ayından 2023 şubat sonuna kadar olan dönemde toplam mevduat yüzde 188 artarken, vadesiz mevduat yüzde 133, 1 aya kadar vadeli mevduat yüzde 161, 1-3 ay arası vadeli mevduat yüzde 151, 3-6 ay vadeli mevduat yüzde 777, 6-12 ay vadeli mevduat yüzde 487, 1 yıl üzeri vadeli mevduat yüzde 291 arttı.