Kur Korumalı Mevduat şirketlere de açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce sadece bireylere yönelik olan TL'ye dönüşüm destekleri, şirket ve kurumlara da açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından yapılan açıklamada, bankacılık sistemindeki toplam mevduat içinde TL'nin payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ile katılım fonu hesaplarının TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mudilere destek sağlanmasına karar verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, yeni düzenleme ile yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin de artık bu destekten faydalanabileceği belirtildi.
BANKALAR DAHİL DEĞİL
TCMB'nin tüzel kişilerin döviz ve altın varlıklarının TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesi hakkındaki Tebliğleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğler ile yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin de döviz ya da altın cinsinden mevduatlarının Türk Lirası
vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteklerden faydalanması mümkün hale geldi. Yurtiçi yerleşik tüzel kişi için, "Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye
'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler" tanımı yapıldı.
MİNİMUM VADE 6 AY
Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin 20 Aralık 2021'de mevcut olan, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'deki dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilebilecek. Altın cinsi varlıklarda ise yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021'de mevcut olan, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'de mevcut olan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilecek. Banka tarafından yurtiçi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecek.
2 HAFTADA 4 KAT ARTTI
Başkan Erdoğan'ın 20 Aralık'taki müjdesinin ardından TL o gece, dolar karşısında yüzde 30 değer kazanmıştı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Kur Korumalı TL
Vadeli Mevduat'ın hacmi 2 haftada yaklaşık 4 kat arttı. 24 Aralık'ta 28.2 milyar TL olan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat hesabı, 10 Ocak akşamı itibarıyla 115 milyar liraya çıktı.
58.6 MİLYAR TL
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kasım ayı verilerine göre tüzel kişilerin 6-12 vadeli TL mevduatı 16.2 milyar TL, 1 yıl üstü TL mevduatı ise 19.4 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Şirketlerin 6 ayın üstünde vadeye sahip 35.6 milyar liralık TL, 21.7 milyar liralık döviz, 1.2 milyar liralık da altın hesabı bulunuyor. Hesapların toplam büyüklüğü ise 58.6 milyar liraya ulaşıyor.