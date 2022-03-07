Kur korumalı mevduata yenileme imkânı

Merkez Bankası
'nın kur korumalı TL ve altın hesaplarına ilişkin iki tebliği Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kur korumalı mevduatta (KKM) vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkânı getirildi. Vadesi geldiğinde KKM imkânından yararlanmaya devam etmek isteyenler ilk açılışta dönüşüm yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek. Diğer yandan, yeni düzenlemeyle yurt içi yerleşik tüzel kişiler için kur korumalı mevduat
hesabında dövizden TL'ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi. Böylece, şirketler dövizlerini 3 aylık süre için KKM'ye dönüştürebilecek, vade sonunda da yenileme imkânına sahip olabilecek. Önceki uygulamada tüzel kişiler sadece 6 ay ve 1 yıl vadeli KKM ve katılma hesabı açabiliyordu. TL'nin desteklenmesi amacıyla getirilen döviz tevdiat hesap
katılım fonlarının TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi uygulamasında, destekten bir defa yararlanılmasına yönelik her iki tebliğde de bulunan hüküm kaldırıldı. TL mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz için döviz tutarı ve dönüşüm kuru, altın için de dönüşümü yapılan altın miktarı ve fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam ederken, hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankası'nca belirlenecek.
TEMİNAT SAYILABİLECEK
MERKEZ Bankası, döviz bozarak kur korumalı mevduat ürününe geçen işletmeler için getirdiği TL kredilere teminata konu olmama uygulamasında da sınırlı gevşemeye gitti. Bankalara gönderilen talimata göre, döviz dönüşümlü KKM ürününde tutulan mevduat yabancı para krediler için teminat sayılabilecek. TL krediler için de Eximbank
'a verilen teminat mektupları hariç kredi temini amacı dışındaki teminat mektupları, mal alımı, bayilik gibi gayri nakdi krediler için teminat olarak kullanılabilecek.