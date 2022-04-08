Kur korumalı mevduata yoğun ilgi! 1 haftada rekor artış





TL mevduatın büyüklüğü 22 Aralık'tan bu yana 668 milyar lira artarak 2.5 trilyon lirayı geçti. 22 Aralık 2021-4 Nisan 2022 tarihleri arasında döviz hesapları 24.2 milyar dolar azalarak 237.4 milyar dolara indi. Bu dönemde şirketlerin döviz hesapları 97.9 milyar dolardan 81 milyar dolara, vatandaşın döviz hesapları ise 163.7 milyar dolardan 156.4 milyar dolara indi.