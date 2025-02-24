Kur korumalı mevduatta 100 milyar $ düşüş

Ekonomi yönetiminin bu yıl içerisinde tamamen sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduatta (KKM) düşüş ivmesi hız kazandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni düzenlemelerinin de etkisiyle 7-14 Şubat tarihleri arasındaki haftada KKM'nin büyüklüğü 46.4 milyar TL azalarak 919.6 milyar TL'ye geriledi. Böylece KKM'de son 14 haftanın en büyük düşüşü yaşanmış oldu. KKM dolar bazında ise 25.5 milyar dolara indi.

MERKEZ'DEN KRİTİK ADIMLAR

Merkez Bankası son dönemde kur korumalı mevduatta düşüşü hızlandıran iki kritik karara imza attı. Ocak ayının son haftasında 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı açma ve yenileme işlemleri 20 Ocak itibarıyla sonlandırıldı. Merkez ayrıca, tüm KKM hesaplarında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi. Ayrıca, tüzel kişi KKM hesapları, KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldı.

78 HAFTA KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ

Kur korumalı mevduat hesapları tarihi zirvenin gördüğü 18 Ağustos 2023'ten, son verinin açıkladığı 14 Şubat 2025'e kadar olan 78 haftanın tamamında kesintisiz geriledi. 3 Ağustos 2023'teki 3.4 trilyonluk zirveden bu yana yaşanan düşüş 2 trilyon 488 milyar lira oldu. Bu süreçte dolar bazındaki gerileme ise 100 milyar dolara ulaştı.

ÇIKAN PARA DÖVİZE GİTMEDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile TCMB verilerine göre KKM'de Ağustos 2023'ten bu yana 100 milyar dolar düşüş yaşanırken, buradan çıkan paranın dövize yönelmediği dikkat çekti. Ağustos 2023'te 201.6 milyar dolar, Mart 2024'te ise 210.4 milyar dolar olan döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü, son dönemdeki artışa rağmen 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 195.6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

PAYI % 5'İN ALTINA İNDİ

BDDK verilerine göre KKM'nin Ağustos 2023'te yüzde 26.2 olan toplam mevduattaki payı, 14 Şubat 2025'te yüzde 4.7'ye geriledi. KKM'nin, TL mevduattaki payı ise yüzde 45.1'den 7.2'ye indi. BDDK verilerine göre Ağustos 2023'te 7.5 trilyon lira olan TL mevduat hacmi, Şubat 2025'te 12.7 trilyona çıktı. KKM hariç TL mevduat ise bu dönemde 4.1 trilyondan 11.7 trilyona çıktı.

TL'NİN PAYI 9 YILIN ZİRVESİNDE

Mevduatta TL'nin payı yüzde 31.9'dan 59.6 ile 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Mevduatta dövizin payı ise yüzde 41.8'den 35.6'ya geriledi. Mevduatta TL'nin payında en yüksek seviye yüzde 70 ile 2011'in ilk yarısında görülmüştü. Bu oran 2021 sonunda yüzde 35'lere geriledi. Geçen yılın sonunda TL mevduatın payı yüzde 59.3, yabancı para mevduatın payı yüzde 34.6, KKM'nin payı yüzde 6.1 seviyesindeydi.



KKM'DEKİ DÜŞÜŞ RİSKLERİ AZALTIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın , parasal sıkılaştırma sürecine ilişkin bilgilendirme amacıyla yayınladığı, "Verilerle Parasal Sıkılaştırma" başlıklı videoda KKM bakiyesinin azalmasının parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiği bildirildi. Videoda, KKM azaldıkça merkez bankası bilançosunun üzerindeki risklerin de azaldığına işaret edilerek, "Bu iyileşmeye dış dengede belirginleşen toparlanma eşlik ediyor. Cari açıktaki düşüş dış finansman ihtiyacını azaltıyor. 12 aylık birikimli cari açık 48 milyar dolar azaldı. Cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 5'ten yüzde 0.7'ye indi" değerlendirmesinde bulunuldu