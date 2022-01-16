Kur korumalı TL hesabı 131 milyar lirayı aştı

Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, kur korumalı TL mevduat hesabına ciddi ilgi olduğunu belirterek, "Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi" dedi.
Milli İrade Platformu tarafından "Türkiye
İçin Varız, Bir Aradayız" başlığıyla düzenlenen toplantıda konuşan Nebati, geçen yıl ihracatın 225 milyar doları geçtiğini belirterek, "Bu yıl da Allah'ın izniyle 250 milyar doları aşan bir ihracatla yılı kapatmış olacağız" diye konuştu.
Nebati, Türkiye'nin bu yıl cari fazla vereceğini belirterek, "Artık Türkiye'nin önünde cari açık gibi bir problem yok. Önünü gören, koşan, üreten, turizm gelirleriyle de işi toparlayabilen bir ülke" şeklinde konuştu. Nebati, Türkiye'nin önemli bir dönemeci 20 Aralık akşamı aştığını, algı operasyonlarını geride bıraktığını, gerçekleri ortaya koyduğunu, gerçekliğin sosyal medyada olmadığını söyledi.
ÖNGÖRÜLEBİLİR DÖNEM
Türkiye'nin daha öngörülebilir bir döneme girdiğini kaydeden Nebati, enflasyonun sadece kendilerinin değil Avrupa ve ABD'nin de büyük sorunu haline geldiğini, taşımaların çok pahalı olduğunu, tedarik zincirlerinde problemler yaşandığını anlattı. Türkiye'de enflasyondan etkilenen kesimin sabit gelirliler olduğunu dile getiren Nebati, onları korumak için çalışmalar yapıldığını vurguladı.
2023'TE TEK HANE
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Mali politikalar ve atacağımız adımlarla önümüzdeki yıl, yani tam zamanında yapılacak seçimlere, tek haneli enflasyonla gireceğiz" diye konuştu. KDV'de çalışmaların sürdüğünü söyleyen Nebati, "Orada da rötuşları yapacağız. Sonra Cumhurbaşkanımız paylaşacaktır. Savunma sanayisinde, enerjide, havacılıkta, ilaçta, tarımda, turizmde yatırımcıları davet ediyoruz. Hazırlıklı olun. Bu konularda size tahmin bile edemeyeceğiniz seviyelerde özel imkânlarımızla hizmet edeceğiz. Siz yeter ki yatırım yapmaya karar verin" şeklinde konuştu.