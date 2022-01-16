Giriş Tarihi: 16.1.2022

Kur korumalı TL hesabı 131 milyar lirayı aştı

Bakan Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı’na vatandaşın ilgisinin devam ettiğini belirterek, “Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı” dedi