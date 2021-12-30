Kur korumalı TL mevduat riskleri azaltacak

Kuveyt Türk
Genel Müdürü Ufuk Uyan, koronavirüs salgınının etkilerinin ciddi şekilde hissedildiği ve birçok ülkenin negatif büyüme performansı gösterdiği 2020 yılında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının, salgının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini asgari düzeye indirebilmek için faiz indirimleri, varlık alımları ve kredi teşvik programları başta olmak üzere genişlemeci para politikalarıyla iktisadi faaliyetleri desteklemeye çalıştığını söyledi.
CARİ AÇIKTA OLUMLU TABLO
Makroekonomik dengelerin değiştiği bu dönemde, Türkiye ekonomisinin de kendi iç dinamiklerinin etkisiyle enflasyonist baskılara maruz kaldığını ifade eden Uyan, "Ancak diğer yandan Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte kaydettiği yüzde 22 ve üçüncü çeyrekte sergilediği yüzde 7.4 düzeyinde büyümeyle 2021 yılında ciddi bir büyüme performansı sergilemektedir. Artan dış talep ve ihracatçılara yapılan desteklerle birlikte cari açık tarafında da olumlu bir tablo bizi karşılamaktadır" dedi.
YENİ ÜRÜN RİSKLERİ AZALTACAK
Ekonomi yönetimi tarafından yakın zamanda açıklanan kur korumalı TL mevduat enstrümanının hem tasarruf sahiplerinin döviz talebini ciddi miktarda azalttığını hem de döviz mevduatlarından Türk Lirası'na geçişleri hızlandırdığını kaydeden Uyan, "Tasarruf sahiplerinin birikimlerini kur karşısında koruma altına alan bu ürünün, mevduat vadelerinin uzamasına yardımcı olacağını ve bankacılık sektöründeki döviz ve vade uyumsuzluğundan kaynaklı riskleri azaltacağını düşünüyoruz. Kur korumalı TL mevduatın orta ve uzun vadede de tasarruf sahiplerinden yeterli talebi göreceğine ve dolarizasyon kaynaklı bankacılık risklerini azaltacağına inanıyoruz" diye konuştu. 2022 yılında büyüme üzerindeki belirleyici temel etkenin dış talep olacağını ifade eden Uyan, "2022'nin yüksek ihracat rakamlarıyla cari dengede daha fazla iyileşme kaydedilen bir yıl olmasını beklemekteyiz. Kuveyt Türk olarak da yılın ilk dokuz ayı itibarıyla yüzde 20 gibi bir kullandırılan fon büyümesiyle ilk 20 banka içerisindeki en iyi üçüncü büyüme performansını sergiledik. Yıl sonunda bu büyüme oranını daha da artırmayı hedefliyoruz. Toplanan fonlar tarafında ise ilk dokuz ayda yüzde 24 büyümenin ardından yıl sonunda sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme öngörüyoruz" dedi.
MAKRO DENGELER
2022 yılında bankacılık sektörünün sergileyeceği finansal performansın, makroekonomik dinamiklerin seyriyle paralel ilerleyeceğini kaydeden Uyan, "İhracat ve imalat sektörleri, özellikle de ithal ikame üretim, 2022 yılında güncel makroekonomik dengeler itibarıyla ön planda olacak diyebiliriz. Sektör olarak bizler de hükümetimizin yeni ekonomi politikasıyla uyumlu bir şekilde gerek bireysel tüketicilere gerekse reel ekonomiye gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRECEK
Önümüzdeki yıl da müşterilerine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, ilk 10 banka arasında bulunmanın getirdiği koşulların gereği olarak daha zor hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını kaydeden Uyan, "Özellikle tüzel taraftaki fonlama hacmimizi büyüterek dış ticaret müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni ürünler geliştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
SEKTÖR DAHA DİNAMİK OLACAK
Uyan, "Sektörün en önemli maddelerin teknoloji yatırımları, müşteri deneyimi ve insan kaynağı yetkinliği olduğunu ifade edebiliriz. Dijital dönüşüm ve bu dönüşümün bugüne kadar geniş ürün yelpazesi ve yüksek müşteri sayısıyla ön plana çıkan bankaları farklı bir alana götürmesi, 2022 yılında daha dinamik bir bankacılık sektörü göreceğimizin sinyallerini veriyor"dedi.