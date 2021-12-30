Kuraklığa rağmen yaklaşık 40 bin ton şeker üretildi

Bu yıl yaşanan kuraklığa rağmen iyi bir kampanya dönemi geçirdiklerini ve kampanya süresince 38 bin 290 ton şeker üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Kızılkaya, bu güne kadar üretilen şekerin 13 bin 34 tonunun satışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hava koşullarına göre günde 150-300 ton arasında şeker sevkiyatı gerçekleştirdiklerini dile getiren Genel müdür Kızılkaya, "Fabrikamızdan şeker sevkiyatımız Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illere yapılmaktadır. Şu anda satışa açık şeker miktarımız 25 bin ton bandında bu sezon içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Satışlarımız gelen siparişleri değerlendirerek yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de şeker sıkıntısı olduğundan inanmadıklarını anımsatan Kızılkaya, şunları kaydetti: "Ülkenin tüm Fabrikalarda üretmiş olduğu şeker hali hazırda yurt içi ihtiyacımızı karşılayacak miktarda bulunmaktadır. Ancak biraz manipülasyonla özellikle marketlerde şekeri sınırlandırarak bir iki adetle sınırlandırılması vatandaşta bir panik havası oluştu ve dışarda bu güne kadar şekerle ilgilenmemiş insanlara farklı alım talebi oluştu ve Fabrikaların herhangi birinde bir stokçuluk yada satmama gibi durum olmamasına rağmen bu işin ticaretine yeni giren insanların stokçuluk yapmasına kaynaklı bir eksiklik varmış gibi göründü. Ama vatandaşlarımız bu konuda herhangi bir kaygı yaşamasına gerek yok diye düşünüyoruz. Çünkü tüm Türkiye'de üretilen şeker miktarı hali hazırda yurt içi ihtiyacımızı karşılayacak miktarda bulunmaktadır."

Döviz kurunun aşağı inmesi ile beraber ihraç kayıtlı şekerin dışarıdan alınabilir makul bir seviyeye gelmiş durumda olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Şekerle ilgili bir sıkıntımız yok. Hiç bir Fabrikanın stokçuluk yaptığını duymadık. Biz ilk günden beri satışlarımızı durdurmadık. Sadece aralık ayı içerisinde 5 bin ton şeker satışı yaptık. Stokçuluk durumu fabrikalar nezdinde olduğuna inanmıyorum. Sadece piyasada biraz maniple edilen bir sürç oldu. Belki de bazı marketlerin satış pazarlama taktiklerinden kaynaklıdır. Siz bir ürüne kısıtlama getirirseniz vatandaştan oluşan algı bu ürün biter mi? Ya da yeni zammı gelecek korkusuyla ilgili ürüne bir hücum etme gibi durum oluştuğundan dolayı şeker krizi varmış gibi suni bir kiriz olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir krizin olduğunu inanmıyoruz. Buna da biz müsaade etmemeye çalışıyoruz " ifadelerini kullandı.

Daha önce şeker ticareti yapmamış insanların şeker talebi karşılamadıklarını hatırlatan Kızılkaya, "Bununla ilgili imalatçı belgelerini istiyoruz. Ya da daha önce bizden alışveriş yapmış olan toptan perakende satıcılığının yada imalatçı belgesine sahip olanlara satış yapıyoruz. Çünkü manipülasyonun olduğu süreçte kasabından tutun güvenliğine kadar dışarıdaki tüm insanlar şeker satın almak istedi biz bu tür şeylerin önümüze kiriz olarak döneceğini ön gördüğümüz için bu inşaların hiç birine satış yapmadık" şeklinde konuştu.