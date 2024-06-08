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Giriş Tarihi: 9.6.2024

Kurban derisinde 15 milyarlık kayıp uyarısı

Kurban derisinde 15 milyarlık kayıp uyarısı
Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Murat Çağlar, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanların derilerinin usulüne uygun yüzülüp saklanmamasının yaklaşık 15 milyar lira ekonomik kayba yol açacağını aktardı. Çağlar, "4 günde Türkiye'de bir yılda gerçekleşen kesimin yaklaşık yüzde 20'si yapılacak. Bu da büyükbaşta 1 milyon, küçükbaş da ise 3 milyon küçükbaş hayvana tekabül ediyor. Bu çok önemli bir hammadde, bir doğal kaynak, ekonomik bir değer. Bu değeri iyi kullanmalıyız" dedi.
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Kurban derisinde 15 milyarlık kayıp uyarısı
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