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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Kurdaki oynaklık öngörülebilir makul seviyelerde olacak

Kurdaki oynaklık öngörülebilir makul seviyelerde olacak
MÜSİAD'IN "Fark et" temasıyla düzenlenen Vizyoner'21 zirvesine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TL'yi özendirici paketlerle vatandaşların TL yatırımlara ilgisinin artacağını söyledi. Varank, "Kurdaki oynaklığın da daha öngörülebilir makul seviyelerde olacağını görebiliyoruz. Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Türkiye ekonomisinin geldiği seviyeyi, sahip olduğu kapasiteyi, herkesten daha çok iş insanlarımızın bilmesi gerek" dedi.

DİMDİK AYAKTAYIZ
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan suni bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Türkiye ekonomisi gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Girişimcilik Yarışması'nda da ödüller dağıtıldı.
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Kurdaki oynaklık öngörülebilir makul seviyelerde olacak
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