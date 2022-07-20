Küresel elektrik talebinde sert düşüş bekleniyor

ENERJİ KRİZİNE EN ETKİLİ ÇÖZÜM, TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRMAK

Rapora göre, bu yılın ilk yarısında Avrupa'da ortalama doğal gaz fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre 4 kat, kömür fiyatları ise 3 kat daha arttı. Kömür ve gaz fiyatlarındaki artışlar da elektrik fiyatlarını birçok piyasada üç kattan fazla yükseltmiş durumda.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle dünyanın "ilk gerçek küresel enerji krizini" yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrik sektörü, en ağır etkilenen sektörler arasında. Bu durum özellikle enerji piyasasında şiddetli bir karmaşanın yaşandığı Avrupa'da oldukça belirgin. Tedarik kısıtları ve artan fiyatların kırılgan elektrik sistemlerinde zorluklar oluşturduğu ve kesintilere neden olduğu gelişen ekonomilerde de aynı şekilde. Hükümetler, acil önlemlerle anlık zorluklara çare arıyorlar ama aynı zamanda temiz enerji dönüşümünü hızlandırmaya da odaklanmalılar çünkü bu krize en etkili ve uzun vadeli cevap temiz enerji kaynaklarıyla verilebilir."