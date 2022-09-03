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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Küresel gıdada art arda 5 ay düşüş

Küresel gıdada art arda 5 ay düşüş
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1.9 gerilediğini bildirdi. Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi son 5 ay boyunca düşmüş oldu. Endeks, Ağustos 2021'e göre ise yüzde 7.9 yükseldi. Ağustostaki düşüşte, tahıllar, bitkisel yağlar, süt ürünleri, et ve şekerin uluslararası fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Tahıl Fiyat Endeksi geçen ay temmuza göre yüzde 1.4 düşüş gösterdi.

BUĞDAY % 5.1 DÜŞTÜ
Bu dönemde buğday fiyatları yüzde 5.1 azaldı. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi yüzde 3.3, Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 2 geriledi.
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Küresel gıdada art arda 5 ay düşüş
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