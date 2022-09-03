Küresel gıdada art arda 5 ay düşüş

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1.9 gerilediğini bildirdi. Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi son 5 ay boyunca düşmüş oldu. Endeks, Ağustos 2021'e göre ise yüzde 7.9 yükseldi. Ağustostaki düşüşte, tahıllar, bitkisel yağlar, süt ürünleri, et ve şekerin uluslararası fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Tahıl Fiyat Endeksi geçen ay temmuza göre yüzde 1.4 düşüş gösterdi.Bu dönemde buğday fiyatları yüzde 5.1 azaldı. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi yüzde 3.3, Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 2 geriledi.